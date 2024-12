Nic netrvá věčně a ani naše životodárná hvězda není nesmrtelná. Stejně jako my, i ona stárne a jednou zanikne úplně. Přestože tento scénář leží v daleké budoucnosti, jeho pochopení pomáhá vědcům lépe porozumět osudu planetárních systémů i samotnému životu ve vesmíru. Kdy nastane konec světa?

Slunce patří mezi nejpozoruhodnější objekty, které známe. Díky něj totiž existuje život. Přitom by stačilo, kdyby bylo o něco blíž nebo dále a Země by byla jen pustým kamenem unášený vesmírem.

Není divu, že se vědci snaží pochopit, jak funguje, jak se zrodilo a jak skončí. Na základě toho, že není vzácné a má miliony kolegyň, mohou docela přesně odhadnou jeho osud. Co tedy o naší životadárné hvězdě víme?

Slunce

Slunce je staré přibližně 4,6 miliardy let. Vzniklo z obrovského oblaku prachu a plynu, jež nazýváme sluneční mlhovina. Díky gravitaci se tato masa materiálu začala smršťovat a vytvářet husté jádro. Během tohoto procesu teplota stoupala natolik, že nakonec došlo k jaderné fúzi, jevu, při kterém se vodíkové atomy slučují na helium a uvolňují obrovské množství energie.

Extrémní tlak a teplota panují na hvězdě i dnes a pociťujeme je na vlastní kůži. Tento přirozený kosmický motor ale nemá nekonečnou životnost. Jakmile Slunce vyčerpá zásoby vodíku ve svém jádru, začne spalovat helium. To se stane asi za pět miliard let.

Proměnu v tzv. červeného trpaslíka však pozemšťané pozorovat nebudou. Odborníci předpokládají, že v tu dobu již na Zemi žádný život panovat nebude. Jak hvězda stárne, její jas se každou miliardu let zvyšuje přibližně o 10 %. Už za jednu miliardu let se tak oceány vypaří a povrch planety bude příliš horký na to, aby se zde něco vyrostlo.

Zdroj: Youtube

I kdyby na Zemi něco zázračně přežilo, jeho osud by byl stejně zpečetěn. Červený trpaslík se totiž zvětší natolik, že pohltí Merkur, Venuši a s velkou pravděpodobností i naši planetu.

Co bude se Sluncem?

Co přijde po fázi červeného obra, bylo pro vědce dlouho záhadou. Až v roce 2018 díky počítačovým modelům zjistili, že stejně jako 90 % ostatních hvězd, i Slunce se pravděpodobně smrští z červeného obra do bílého trpaslíka. Jeho konečným stádiem bude planetární mlhovina, pojmenovaná podle svého kulatého vzhledu, který astronomům v minulosti připomínal planety, i když s nimi ve skutečnosti nemá nic společného.

„Jakmile hvězda zemře, vyvrhne do vesmíru obrovské množství plynu a prachu. To může tvořit až polovinu její hmotnosti,” říká astrofyzik Albert Zijlstra z Univerzity v Manchesteru. „Tím se odkryje její jádro, které už v této fázi téměř vyčerpalo své palivo. Dále dohasíná, dokud zcela nezanikne.”

Zajímavostí je, že horká obálka je viditelná přibližně 10 000 let. Některé z nich jsou tak jasné, že je lze spatřit na vzdálenosti desítek milionů světelných let, odkud by samotná hvězda byla příliš slabá na to, aby je naše dalekohledy identifikovaly.

Až tedy naše Slunce zemře, jeho poslední připomínkou bude jasný útvar, jenž se postupně rozptýlí do okolního prostoru. Tento materiál se však může stát součástí nově vznikajících hvězd, planet nebo dokonce zárodkem nového života.

