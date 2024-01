Psal se rok 2009. Stážista CNN Mike Ballaban si právě zaléval kávu, když mu na rameno zaklepal jeho kolega. „Mám to video,” oznámil mu suše. Mladík polkl. Detektivní práce se vyplatila. Za pár minut spatří záběry, které měla televize odvysílat v době apokalypsy. Dlouho byly jen legendou.

Když v roce 1980 zahájila CNN vysílání, miliardář, televizní producent a podnikatel Ted Turner prohlásil, že: „Dokud nad našimi hlavami budou létat satelity, budeme vysílat. Zastaví nás až konec světa, který snadno poznáte. Z obrazovek se budou linout tóny Nearer My God To Thee."

„Nikdo jeho slovům nevěřil,” říká Ballaban. „Žádný z kolegů se ani nezmínil, že by natáčení proběhlo. Konečnou verzi měl spatřit pouze neznámý reportér časopisu The New Yorker v roce 1988. Proto si každý myslel, že tzv. video soudného dne je pouhým mýtem. Do té doby, než jsme ho objevili v archivu.”

Poslední vysílání

Novinář ho se svým kolegou našel pod názvem Turner Doomsday video. Poznámka upozorňovala, že má být použito pouze v případě, že světoví lídři potvrdí kolaps naší civilizace. V tu chvíli by se měla na televizních obrazovkách objevit hudební kapela, hrající křesťanskou hymnu z 19. století od Sarah Flower Adams s názvem Nearer My God to Thee.

close info By Kingkongphoto & www.celebrity-photos.com from Laurel Maryland, USA zoom_in Ted Turner

Svědci potvrdili, že píseň měla být poslední skladbou, která zazněla na potápějícím se Titaniku. Vyžádali si ji sami pasažéři poté, co bylo jisté, že šance na záchranu se blíží nule.

Její záznam byl pořízen pravděpodobně v době, kdy skupina Armed Forces Band nahrávala před sídlem CNN státní hymnu. Video má standardní rozlišení a poměr stran 4:3. V současnosti ztratilo na kvalitě.

Připravenost nade vše

„I přesto je z něj člověku podivně, “ přiznal Mike Ballaban. „Když si představím, že symbolizuje konec světa a poté, co skladba dohraje, bude na obrazovkách jen černo.” Novinář zároveň upozorňuje, že běžnou praxí všech médií je, že se nekrology významných osobností chystají předem.

Zdroj: Youtube

„Turner tak svým typickým bizarním a melodramatickým přístupem připravil podobnou vzpomínku celému světu,” dodává. Zda bude video vysíláno i poté, co uniklo na veřejnost, ale nikdo netuší.

Zdroje: www.en.wikipedia.org, www.jalopnik.com, www.unilad.com