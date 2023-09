Když se zamyslíme nad tím, jak zřejmě skončí svět, nabízí se nám hned 10 hrozících katastrofických nebezpečí. Podle experta Juliana Lindley-Frenche, zkušeného stratéga, jsou však dva z nich nejpravděpodobnější. Navíc zkáza může přijít kdykoli.

Žijeme ve vypůjčeném čase? Skupina odborníků bije na poplach před řadou rizik, která mohou pro lidstvo znamenat zkázu. Od jaderných nočních můr po ohnivé supervulkány - svět balancuje na hraně. Podívejme se na dvě nejvíce pravděpodobné apokalyptické možnosti.

Ve světě plném nebezpečí dominují dvě katastrofické hrozby: jaderná válka a supervulkány. Existence lidstva balancuje na vratké rovnováze.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jaderná válka: Dokonce možná „třetí světová“

Jaderná válka, výtvor moderní doby, se rychle dostala do popředí existenčních hrozeb. Julian Lindley-French, zkušený stratég, který spolupracoval s NATO, zdůrazňuje vážnost situace: „Stojíme nad propastí skutečně hrozivého výsledku." Nedávné napětí, stejně jako ruský vpád na Ukrajinu, znovu vyvolává obavy, že hrozba jaderného vyhlazení zdaleka neusnula.

Lindley-French upozorňuje na děsivou možnost: „Jakmile začne domino padat, řetězovou reakci už nic nezastaví." V éře, kdy jaderné zbraně již nejsou monopolem několika mocných, se toto riziko šíří jako požár. Do boje nyní vstoupily Severní Korea, Pákistán a dokonce i Írán, které vlastní arzenál zařízení s potenciálními následky pro celý svět. Pravidla boje se změnila a riziko, že místní konflikty přerostou v globální armagedon, je pravděpodobnější než kdy dříve.

Důsledky takového scénáře, varuje Lindley-French, by byly katastrofální: „Lokální konflikty by mohly učinit rozsáhlé oblasti naší planety neobyvatelnými." Noční můra regionálních velmocí, které si vyměňují jaderné zbraně, jako například Indie a Pákistán nebo Írán a Izrael, by se mohla stát strašidelnou realitou. Ještě závažnější je, že zapojení hlavních světových hráčů by mohlo vést k jaderné zimě, která by na svět vrhla dlouhý stín temnoty a zkázy na dlouhá léta. Třetí světová válka, jak ji chmurně označuje Lindley-French, by mohla vést k vyhynutí značné části lidstva.

Supervulkány coby spící hrozba Země

Zatímco hrozba jaderné války zaměstnává experty, Země sama v sobě skrývá hrozivou a starobylou hrozbu: supervulkány. Tito geologičtí obři se v průběhu dějin bouřili a zanechávali za sebou zkázu. Profesor Christopher Kilburn, vulkanolog z University College London, vykresluje obraz jejich síly: „Tito behemoti mohou rozpoutat tisíckrát větší běsnění než typické sopky."

Krajina je posetá supervulkány, jako je jezero Toba v Indonésii nebo Yellowstone v USA. Jejich erupční cyklus trvá tisíciletí a otázkou není, zda, ale kdy se probudí. Kilburn zdůrazňuje: „Jejich dopad je ohromující, od vyhlazení nejbližšího okolí až po vyvolání globální katastrofy."

Následky erupce supervulkánu by byly strašlivé. Mračna popela by zastínila slunce, teploty by prudce klesly a na planetu by se snesl mrak. Kilburn vydává hrozivé varování: „Celosvětové zásoby potravin by se zhroutily, ekonomiky by byly sraženy na kolena a společnost, jak ji známe, by se rozpadla." Upozorňuje, že obnova po takové události by mohla lidstvo vrátit o staletí zpět.

Ve světě plném nejistot se vznášejí stíny jaderné války a sopečného kataklyzmatu. Hlasy odborníků znějí jasně: je načase dbát na tato varování a podniknout aktivní kroky, abychom těmto nočním můrám předešli, protože osud lidstva je na vážkách.

Jaké jsou další hrozby?

Kromě jaderné války a supervulkánů může ale nebezpečí přijít i odjinud. Ani plíživou hrozbu klimatických změn není radno podceňovat. Extrémní výkyvy počasí a rostoucí teploty mohou být jen špičkou ledovce. Odborníci varují před dominovým efektem, kdy jedna katastrofa vyvolá další, a nakonec povede ke kolapsu společnosti. Doktor Luke Kemp z Centra pro studium existenčních rizik odhaluje mrazivé vlnové efekty: „Nepokoje v jednom koutě světa mohou narušit zdroje a vyvolat řetězovou reakci ekonomických otřesů."

Křehká rovnováha přírody je v ohrožení, protože lidská činnost si vybírá svou daň. Ekosystémy se blíží k bodu, z něhož není návratu, kdy nevratné poškození ohrožuje životní prostředí a živobytí.

V éře globálního propojení mají infekční nemoci dálnici, po které se šíří jako požár. Zatímco se svět stále vzpamatovává z nedávných epidemií, hrozí přízrak rychle se šířící pandemie. Rezistence vůči antibiotikům toto riziko dále zvyšuje, protože naše obrana proti nemocem slábne.

Také katastrofická srážka s asteroidem by mohla snadno změnit osud naší planety. Vědci tyto bludné balvany pozorně sledují, ale neznámá zůstává hrozivou výzvou.

Umělá inteligence, kdysi omezená na science fiction, nyní stojí na prahu proměny našeho světa. Zatímco někteří žasnou nad jejím potenciálem, odborníci varují před nekontrolovanou mocí AI. Rychlý rozvoj umělé inteligence vyvolává obavy z nezamýšlených důsledků a možného zneužití.

Snad nejznepokojivější myšlenkou je, že nejvážnější hrozby mohou číhat těsně za hranicemi našeho současného chápání. Nepředvídatelné, neprozkoumané, by mohly být těmi, které změní pravidla hry.

Čas běží a lidstvo se ocitá na křižovatce. Osud našeho světa visí na vlásku - od jaderných zbraní až po přírodní síly, které nemůžeme ovlivnit. Otázkou není jen to, jak svět skončí, ale i to, zda můžeme podniknout kroky, abychom zabránili tomu, že se tyto mrazivé scénáře stanou naší realitou.

Zdroje: www.express.co.uk, www.vox.com