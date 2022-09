Jak bude vypadat konec světa podle S. Hawkinga. Země se promění v ohnivou kouli

Natálie Borůvková

Ohnivá koule.

Foto: Vadim Sadovski / Shutterstock

Hawking vyslovil teorii, že lidé do roku 2600 promění planetu v obří ohnivou kouli kvůli přelidnění a spotřebě energie, což učiní Zemi neobyvatelnou. Podle něj tak bude vypadat konec světa.

Mistr předpovědi Stephen Hawking varoval, že lidská rasa na Zemi skutečně zahyne. K této katastrofě údajně dojde za méně než 600 let. Právě tehdy se Země promění v prskající ohnivou kouli.

Jak bude vypadat konec světa podle Stephena Hawkinga

Hawking prohlásil, že lidé se musí "odvážně vydat tam, kam se ještě nikdo nevydal". Pokud tedy chtějí, aby náš druh přežil další milion let.

Pokud to neuděláme, svět se přelidní a zvýšená spotřeba energie promění planetu v ohnivou kouli. Podle Hawkinga to bude následek prudce rostoucí spotřeby energie v souvislosti s nárůstem populace.

Hawking již dříve ve svém videu na konferenci Tencent WE Summit v Pekingu apeloval na investory, aby podpořili jeho plány na cestu k nejbližší hvězdě mimo naši sluneční soustavu. To vše s nadějí, že by kolem ní mohli objevit další, pro lidstvo obyvatelnou, planetu.

Hawking je součástí iniciativy Breakthrough Starshot, která plánuje vyvinout ultrarychlou sondu na světelný pohon. Ta by následně byla schopná hledat nové obyvatelné světy, jež by mohly kroužit kolem blízké hvězdy Alfa Centauri.

Alfa Centauri je jedním z nejbližších hvězdných systémů vzdálených "pouhých" 4,3 světelného roku. Právě tam by se dle vědců mohly nacházet exoplanety, na kterých by mohl existovat život. Stejně jako na Zemi.

Země se promění v ohnivou kouli

Hawking podporuje projekt Breakthrough Starshot, jehož cílem je dosáhnout této soustavy během dvou desetiletí pomocí malého letadla, které by bylo schopné cestovat rychlostí světla. "Myšlenka této inovace spočívá v tom, že nanodružice budou na světelném paprsku."

Pro více informací se podívejte na toto video:

"Takový systém by mohl dosáhnout Marsu za méně než hodinu nebo Pluta za několik dní, proletět kolem Voyageru za méně než týden a dosáhnout Alfy Centauri za něco málo přes 20 let."

Pokud bude sonda úspěšná, může se jí dočkat celá jedna generace.

V Pekingu vystoupil také ředitel projektu Starshot Breakthrough, bývalý šéf Amesova výzkumného centra NASA. "Možná, že pokud vše půjde dobře, někdy krátce po polovině století budeme mít první snímek jiné planety, na které může být život, obíhající kolem nejbližší hvězdy."

Hawkingovy myšlenky byly podobné jako myšlenky generálního ředitele SpaceX a Tesly Elona Muska. Ten loni podle článku v časopise New Space prohlásil, že pokud lidé zůstanou na Zemi, dojde k "vymírání". Musk dal jasně najevo, že věří, že Mars by mohl být dobrou alternativou k Zemi. Pokud se Hawking ve své předpovědi nemýlil, je třeba rychle jednat, aby se Země skutečně neproměnila v obří ohnivou kouli.

