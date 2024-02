V historii médií má jen málokteré prohlášení takový ohlas jako slib Teda Turnera, který učinil při zahájení činnosti Cable News Network neboli CNN. S drzostí hraničící s proroctvím Turner prohlásil: "Pokud nebudou problémy se satelitem, neodhlásíme se, dokud nenastane konec světa."

Záhadné video

Aby svůj závazek podtrhl, vytvořil závěrečný videoklip určený pro apokalypsu, v němž zazněly podmanivé tóny písně Nearer My God To Thee, která se hrála na Titaniku.

Původně se však Turnerův výrok považoval za pouhý žert. Až do chvíle, kdy stážista CNN Mike Ballaban slyšel od svého kolegy. „Mám to video.” Turnerovo video se dlouhé roky ukrývalo v archivním systému MIRA společnosti CNN.

„Žádný z kolegů se ani nezmínil, že by natáčení proběhlo. Konečnou verzi měl spatřit pouze neznámý reportér časopisu The New Yorker v roce 1988. Proto si každý myslel, že tzv. video soudného dne je pouhým mýtem. Do té doby, než jsme ho objevili v archivu,” uvedl Ballaban.

Nyní je relikvií nebývalého významu. Ve své skromné definici je tento artefakt svědectvím Turnerovy vize bezbřehého zpravodajství, které se vymyká časovým omezením. CNN, kdysi symbol novinářské inovace, se dnes pohybuje v labyrintu kabelového zpravodajství nevídanou rychlostí.

Vznik CNN předznamenal takřka seismickou změnu ve spotřebě médií a demokratizoval přístup ke zprávám v nebývalém měřítku. Turnerovo dítě překročilo hranice konvenčnosti a nabídlo nepřetržitý tok informací ve dne i v noci.

Navzdory korporátním zmatkům a proměnám přetrvává přízrak videa o soudném dni, které ztělesňuje zenit i nadir odkazu CNN. Jeho trvalá přítomnost uprostřed proudu technologického pokroku podtrhuje paradox pokroku – střetávání starobylosti s moderností.

V posvátných sálech CNN se šepot o legendárním videu ozýval napříč časem a úspěšně udržoval mystiku, která se vzpírala jakékoliv realitě. Po jeho objevení však zůstává tichým strážcem Turnerova výroku a čeká na svůj kataklyzmatický debut.

Vzpomínka na Titanik

Osobní vzpomínky na setkání s nepolapitelným artefaktem vyvolávají pocit děsu a fascinace současně. Z pohledu stážisty, který se nachází v posvátných prostorách Situační místnosti, se závoj mýtu obklopující video postupně rozptyluje a odhaluje záblesky dystopické budoucnosti.

Turnerovo video o konci světa:

Zdroj: Youtube

Uprostřed nejistoty, která zahaluje jeho konečné odhalení, však přetrvává jedna otázka – kdo bude svědkem posledního vysílání CNN a jaké svědectví po sobě zanechá? Vzhledem k tomu, že spekulací je mnoho a odpovědí málo, získává video o soudném dni téměř mýtickou kvalitu.

Ztělesňuje existenciální úzkost, která prostupuje soumrakem lidstva. V jeho slavnostním refrénu se navíc skrývá dojemná připomínka lidské smrtelnosti. Když padá opona nad posledním dějstvím civilizace, ve videu o soudném dni zazní chmurná píseň z Titaniku.

„Je mi z toho videa podivně. Když si představím, že symbolizuje konec světa a poté, co skladba dohraje, bude na obrazovkách jen černo, vyvolává to ve mně úzkost a rozhodně nejsem sám,” uvedl Ballaban.

