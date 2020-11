Kdo a proč stvořil covid-19: Jsme jen hračka v rukou mocných?

Dnešním světem hýbou konspirační teorie. Nahrává jim internet, sociální sítě a možnost rychle oslovit obrovské množství lidí prakticky po celé planetě. Spousta informací valících se ze všech stran a převratné společenské změny posilují tendenci lidí myslet si, že „na každém šprochu je pravdy trochu“ a že možné je už snad opravdu úplně všechno. Ale úplně všechno alespoň zatím ještě pořád možné není, a konspirační teorie proto stále zůstávají smyšlenými a nepodloženými teoriemi o spiknutí mocných tohoto světa. Týkají se takové konspirace i v současnosti zcela dominantního celosvětového tématu, koronaviru?

Konspirační teorie využívají situace, kdy jsou lidé znejistělí převratnými změnami, hledí s obavami do budoucnosti a propadají skepsi a deziluzi. A koronavirová krize je právě takovou situací. Dotkla se prakticky všech, mnozí se cítí nebo skutečně jsou existenčně ohroženi, k tomu starost o vlastní zdraví a zdraví blízkých, pro většinu lidí zcela nová situace s omezením vycházení a běžných činností (na podobná omezení si vzpomene už jen nejstarší generace v souvislosti s druhou světovou válkou). To všechno lidi přirozeně vyvádí z míry a hledají vysvětlení neobvyklé situace. Z politiků a mainstreamových médií už jsou unavení, a různé dezinformační weby či samozvaní spasitelé jim nabídnou alternativu. Navíc s lákavou příchutí pocitu, že se k takovému obsahu dostanou jen zasvěcení, kteří odhalí tajemné pozadí dějů hýbajících světem.

A jaké jsou nejčastější konspirace a dezinformace týkající se pandemie nového koronaviru? Někteří autoři se toho nebáli a ani nevymýšleli, kdo by za rozšířením koronaviru mohl stát, a rovnou prohlásili, že výmysl je celý koronavirus. Případně že není zdaleka tak nebezpečný, jak vlády říkají, a opatření proti jeho šíření slouží potom logicky hlavně k omezení demokracie a ovládnutí společností různými tajemnými či vyvolenými skupinami, jako je obligátní světové židovstvo.

Druhá možnost je, že koronavirus existuje, je dokonce závažný, ale po světě se nerozšířil jen tak, nýbrž za tím někdo stojí. A kdo? V té souvislosti psaly české dezinformační weby o výrobě viru v USA a jeho záměru použít jej jako biologickou zbraň proti Číně. Další konspirátoři ukázali prstem na druhého nejbohatšího člověka světa Billa Gatese. Proč by to dělal? Protože vložil obrovské peníze do vývoje vakcíny, kterou chce uplatnit. A to není všechno. Ve vakcíně má prý být nanočip, díky němuž bude Bill Gates dotyčného pěkně sledovat. Jak by to bylo technicky proveditelné, už nikde vysvětleno nebylo. A Bill Gates neplánuje sledovat občany jen prostřednictvím vakcíny, ale už tak činí pomocí testů na koronavirus. Onou nepříjemnou dlouhou tyčinkou se prý testovanému umístí do nosu miniaturní nanočip, který vroste do nosní sliznice a podává o nás informace všeho druhu. Tento hoax byl někdy doprovázen i fotografií prstu s miniaturním čipem. Ten samý obrázek byl ale otištěn již v roce 2009 a sloužil jako ilustrační fotografie k technologickému článku o miniaturizaci čipů. Bill Gates pak prý kromě čipování nosem a vakcínou zamýšlí vpravit nám čipy i pod kůži, abychom to měli pěkně pohromadě.

Zdroj: Profimedia.cz

Další, tentokrát rádoby odborně pojatá spiklenecká teorie vidí spojitost koronaviru s 5G mobilními sítěmi. Ostatně 5G sítě se nestaly obětí konspiračních teorií poprvé. Radní z Nice za Ekologickou Evropu-Zelené schválila zapálení stožáru s vysílačem 5G, provedené dvěma aktivisty, s tím, že telekomunikační standard 5G je nebezpečný. To bylo ovšem ještě před vypuknutím koronakrize, proto to bylo spojeno jen s obecnou formulací, že jsou 5G sítě „zdraví škodlivé“. Nyní s příchodem koronaviru jsou 5G sítě obviňovány z toho, že 5G signál poškozuje naše buňky a ty pak ve snaze vyčistit se od toxinů vylučují koronavirus jako jakýsi buněčný odpad. Každopádně absurdnost teorie je zjevná každému, kdo se ve fungování buněk a virů trochu vyzná.

Každopádně nesmyslů a bizarností se kolem koronaviru vynořilo dost. Ale přesto, že nejsme odborníci na vše, neznáme okamžitě odpověď na všechny otázky, jsme ze stávající situace stresovaní a nejistí, neměli bychom hledat útočiště v těchto záležitostech. Ty nám situaci neosvětlí, jenom nás chytí na lep.