Kontinenty jsou stále v pohybu. Video ukazuje, jak se spojí za 250 milionů let

Pangea

Foto: Profimedia.CZ

Představte si, že byste si zajeli vlakem do Austrálie a cestou se zastavili u přátel v Americe. V dohledné době to možné nebude, ale za 250 milionů let by to mohla být realita. Přestože to nevnímáme, tektonické desky ve svrchní vrstvě zemské kůry jsou neustále v pohybu. A s nimi se pohybují i celé kontinenty.