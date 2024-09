Externí autor 29. 9. 2024 clock 3 minuty

Někdy se životem sotva ploužíme a necháme s sebou smýkat sem tam. Jak to ale vypadá, následujícím třem znamením zvěrokruhu hvězdy v novém týdnu pomáhají převzít kontrolu nad svým životem. Budete to i vy?

Se začátkem podzimu obvykle přichází klidnější a strukturovanější období. Bláznivé léto skončilo a vracíme se do běžného života. Po letním mimopracovním relaxu se řada lidí cítí odpočinutá a připravená pustit se do nových projektů.

Kromě toho už v září nepanují tak velké teploty, počasí je na rozdíl od letních veder příjemné, a to je ideální konstelace k soustředění na nové úkoly. Pro která znamení je tedy momentálně nejlepší období k využití energie? Podívejte se, co na to říkají hvězdy.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Obecně je září pro zrozence v tomto znamení zvěrokruhu obzvlášť příznivé a dodává jim obrovskou motivaci k novým krokům. Beran je od přírody nabušený energií a přetékající vášní pro cokoli a tahle kombinace u něj dosahuje vrcholu právě v tomto období. Milí Berani, není čas ztrácet čas, směle se pusťte do nových projektů, anebo se ponořte do již započatých úkolů.

Ale pozor. Rozhodně se snažte nasměrovat tuto svou posílenou energii do konstruktivních aktivit. Jedině tak dosáhnete dlouhodobě nejlepších výsledků. Nezapomeňte na motivaci, která vás žene po kariérním žebříčku vzhůru. Pokud spojíte tyhle dvě veličiny dohromady, úspěch se zaručeně dostaví.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Vážení Raci, to se nám to přes léto utrácelo. Až si mnozí zrozenci tohoto znamení na začátku měsíce drbali hlavu z toho, jaký vítr se jim prohnal účtem. Ale nebojte se. Konec měsíce vaši situaci vylepší. A pokud si nastavíte strukturovaný plán a konkrétní cíle, můžete si finanční polštář přifouknout do pohody na na několik dalších měsíců. Sice to bude chtít přidat i pár škrtů z běžného rozpočtu, ale uvidíte, že se bez vybraných položek rozhodně obejdete.

Ve vašem případě se ale hvězdy rozhodly podpořit vás i v komunikaci s vašimi blízkými. Konečně se vám podaří nastavit správné priority, díky kterým si vytvoříte vhodnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Využijte hvězdný energetický náboj a naučte se chodit do práce dřív. O to víc pak budete mít odpoledne času na rodinu, koníčky a přátele.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Všichni víme, že Lev má sebevědomí na rozdávání a nikdy se nenechá nikým a ničím zastavit. Ale s koncem měsíce se jeho ego dostává na novou úroveň. Tentokrát ovšem v pozitivním slova smyslu. Má to důvod. Tohle ohnivé znamení totiž v prvním podzimním měsíci prochází fází osobní proměny. Je to čas, kdy se rozhoduje k důležitým životním změnám ve svém životě.

Právě zmíněné sebevědomí a také odvaha pomohou tomuto znamení zvěrokruhu překonat různorodé překážky, od závisti v práci, přes vztahové problémy, až po zdravotní potíže, a přijmout výzvy, které před ním stojí. Mimochodem, takový úspěch se odrazí i navenek. Mnohé, a vlastně i vás samotné překvapí, jak pozitivně působíte, což se děje hlavně tehdy, když jste zcela v míru sami se sebou a se svým životem.

