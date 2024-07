By Krzysztof Golik - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112694968

Přezdívá se mu „nejlepší přítel žen“, protože dokáže vyléčit nejen menstruační dyskomfort, ale také nepříjemné projevy klimakteria. Kontryhel obecný je pro intimní zdraví žen skutečným zázrakem.

Kontryhel obecný

Kontryhel obecný neboli Alchemilla vulgaris je bylinkou, která má pro lidské zdraví celou řadu zdravotních přínosů. Zejména na ženy působí tato bylinka zázračně.

Setkat se můžete také s lidovými názvy kontryhelu jako jsou lví tlapa, nebeská rosa, ženský plášť, husí nožka, nebo sukénka panenky Marie.

Kontryhel byl odjakživa užívaný různými kulturami v lidovém léčitelství. Lidé dobře věděli, proč tuto bylinku zvolit. Kontryhel obsahuje celou řadu zdraví prospěšných látek, ze kterých naše tělo může profitovat.

Osvěžuje tělo, zlepšuje trávení, zdraví kloubů a svalů. Kontryhel je účinným pomocníkem při snižování hladiny cholesterolu a vysokého krevního tlaku. Obzvláště vítaným je pak především ve světě žen, pro své jedinečné účinky na hormonální systém tohoto pohlaví.

Kontryhel pomáhá léčit dyskomfort během menstruace, je účinný v bojí se silnou nebo nepravidelnou menstruací. Účinný je však také v případě, pokud vás trápí výtoky a vaginální záněty.

Zázrak pro ženy

Díky látkám v něm obsaženým pracuje s hormonálním systémem žen a tiší projevy klimakteria. Návaly, pocity těžkých nohou, nespavost, s tím vším vám tato bylinka pomůže.

Kontryhel a jeho účinky na naše zdraví:

Zdroj: Youtube

Nejlepším způsobem, jak výhod kontryhelu využít, jsou čaje. Čaj z této bylinky připravíte velice snadno. Zalijte přiměřené množství sušené bylinky horkou vodou a nechte 10 až 15 minut louhovat.

Poté sceďte a ještě teplé po doušcích popíjejte. V případě, že vás trápí menstruační dyskomfort nebo se potýkáte s projevy klimakteria, lze čaj z kontryhelu pít až 3 krát denně.

V případě výtoků a vaginálních zánětů je účinnějším způsobem, jak se těchto nemilých společníků navždy zbavit, odvar z kontryhelu, který si snadno připravíte svépomocí a následně jím budete omývat intimní partie.

Vložte čerstvý kontryhel do studené vody, přiveďte k varu a následně nechte několik hodin louhovat. Poté vyjměte bylinku a vzniklým odvarem omývejte intimní partie.

Kontryhel se nejprve vkládá do studené vody z důvodu, aby se zachoval obsah účinných látek v něm obsažených. Ty by vhozením do horké vody nikdy nemaximalizovaly své účinky a vzniklý odvar by ztrácel na síle.

