Lenka Bělská 18. 6. 2024

Lidově se mu říká rosička nebo husí nožka. To je kontryhel obecný, rostlina, jejíž historie užívání sahá tisíce let do minulosti. Je považována za univerzální bylinku pro ženy. Přináší totiž nejen sílu, ale také ladné linie.

Kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris) získal své jméno díky středověkým alchymistům, již věřili, že ranní rosa, která se usazuje uprostřed jeho vějířovitých listů, má magické vlastnosti. Využívala se proto při tvorbě elixírů a hledání kamene mudrců. V lidovém léčitelství bylina sloužila všestranněji. Pyšní se totiž svíravými účinky, takže byla využívána k omývání hojících ran, ekzémů, bércových vředů, k výplachům při krvácení z nosu nebo k léčbě hemeroidů. close Magazín Starověcí lékaři tento plevel používali při otravách. Má zázračnou moc, i vaše tělo zbaví jedů gallery 5 video Moderní chemické analýzy potvrdily, že rostlina obsahuje 6–8 % hydrolyzovatelných tříslovin, hořčiny, silice, stopy kyseliny salicylové a vitamín C. Tyto látky tak z kontryhele dělají účinného bojovníka s infekcemi všeho druhu. Osvědčuje se především ve formě kloktadla při zánětech v krku a parodontóze nebo jako rychlá dezinfekce. Ženská bylina Rosička se však nejvíce proslavila jako bylinka pro něžné pohlaví. Obsahuje totiž také rostlinné hormony, jež příznivě ovlivňují procesy v ženském těle. Je tak doporučován především na potlačení premenstruačního syndromu nebo při menopauze. Kontryhel zároveň umí podpořit funkci svalů. Využívá se tak nejen při svalové atrofii nebo jako prevence při léčba kýly, ale především pro posílení dělohy. close info By Stéphane Tasson - https://wilde-planten.nl/spitslobbige%20vrouwenmantel.htm https://wilde-planten.nl/afbeeldingen/foto/spitslobbige%20vrouwenmantel/bloem2-g.jpg, GPL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76003204 zoom_in kontryhel obecný Bylinný výluh proto využívají ženy se sklonem k potratům, těhotné i šestinedělky. Poslední zmiňované ho ocení při hojení jizev a zpětnému zpevnění svalstva. Vhodný je také k vyvolání opožděné menstruace a s nastolením její pravidelnosti. Rostlina je také skvělou volbou pro ty, kteří touží po pevném a štíhlém těle. Kromě blahodárného účinku na svalovou soustavu je totiž močopudná a pomáhá regulovat střevní flóru. Je tak účinným doplňkem k redukční dietě. Jak poznat kontryhel? Pokud si chcete nasbírat bylinku sami, zamiřte na louky, pastviny a do světlých vlhčích lesů. Poznáte ji snadno. Má dlouhý oddenek, z něhož vybíhá bohatá přízemní růžice s vlnitými 9-11laločnými listy. Na konci lodyhy jsou drobné žlutozelené květy podobné klubku. Z kontryhele, a to jak čerstvého nebo sušeného, si můžete udělat čaj. Stačí, když vrchovatou lžičku drogy spaříte horkou vodou, necháte půl minuty louhovat a scedíte. Dopřejte si až tři šálky denně. close Magazín Právě vykvetla bylina se zázračnou moci. Zachraňovala životy místo antibiotik. Je zázrak na bolavé klouby video Pro léčbu ženských potíží zvolte koupel. 200 gramů kontryhele namočte na 12 hodin do pěti litrů studené vody. Poté výluh zahřejte, sceďte a přidejte do již naplněné vany. Relaxujte alespoň 20 min. Pokud nemáte vanu, můžete použít pouze napářku. Hrst bylinky nechte projít 10 minut varem, poté si sedněte na mírně vychladlý hrnec a od pasu dolů se zabalte do ručníku. Pára by měla být příjemně teplá. Plánujete-li kontryhel užívat, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem nebo s lékárníkem. Zdroje: www.annakohutova.cz, www.sever.rozhlas.cz, www.cs.wikipedia.org

