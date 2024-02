Jasmína Maurerová 23. 2. 2024 clock 3 minuty gallery

Filmu Josefa Pinkavy Kopretiny pro zámeckou paní bude letos v září už třiačtyřicet let. Česká filmová komedie podle románu Stanislava Rudolfa se těší divácké oblíbenosti. K tomu určitě přispělo obsazení ústřední dvojice, které získali herci Jan Hartl a Sylva Julinová. Co dělá představitelka Katky?

Pokud byste se chtěli dopátrat hlavní představitelky, museli byste zabrousit do zlínského kraje. Sylva Julinová se dnes navíc už nejmenuje Julinová, ale Matulíková. Už po skončení natáčení Květin pro zámeckou paní měla mladičká Sylva jasno v tom, co chce v životě dělat. A herecká kariéra to rozhodně nebyla.

Jejím snem bylo studovat medicínu, což se jí také podařilo. A tak po vystudování Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se doktorkou skutečně stala. Dnes tedy působí jako zubařka na soukromé ambulanci ve Zlíně, kde si u ní můžete nechat vybělit zuby, provést dentální hygienu, vyléčit dásně, udělat můstek, srovnat zuby a pokud vám nějaký chybí, vyrobí vám i implantát.

Herečka jedné role

Doktorka Matulíková má také mnohaleté zkušenosti s dětskou ortodoncií a zajímá se o způsoby neinvazivní léčby. Bývalá herečka, nyní zubní expertka se také zúčastnila dvoudenního kurzu elastodontické léčby, která umožňuje léčit děti s ortodontickými anomáliemi již ve velmi útlém věku.

Od herectví se zkrátka filmová Katka Krásná úplně distancovala. Možná je to škoda, protože Sylva musela mít zajisté dostatek talentu ve vínku. Jinak by ji režisér snímku Josef Pinkava určitě neobsadil. Sylva totiž neměla žádné předchozí herecké zkušenosti, a i přesto získala ihned napoprvé hlavní roli v oblíbeném českém filmu. Nicméně pro tehdy patnáctiletou Sylvu svět filmu nebyl. Zůstala tedy herečkou jedné role.

V současné době žije ve Zlíně a provozuje soukromou zubařskou ordinaci a má jednu dceru. Zdá se, že je bez pozornosti médií a daleko od všeho humbuku naprosto spokojená. Její klienti tak mohou čirou náhodou a s milým překvapením zjistit, že o jejich chrup se stará někdejší Zámecká paní.

Metráček a Údolí krásných žab

Romány Stanislava Rudolfa patřily v dobách neexistujícího internetu a sociálních sítí k jedněm z nejoblíbenějších. Kluci četli Foglara, holky Rudolfa. Ten byl skutečným znalcem dívčích duší. Kromě Kopretin pro zámeckou paní z roku 1981 podle jeho románů vznikly i další filmové počiny jako například Metráček nebo Údolí krásných žab.

Hlavními hrdiny Kopretin pro zámeckou paní je Katka Krásná v podání Sylvy Julinové a student historie z Prahy Petr v podání Jana Hartla. Katčin otec je správcem na hradu Krabonoš, který si zase zahrál hrad Bouzov. Příběh o tak trochu praštěných holkách se zde točil v roce 1981. Katka o letních prázdninách brigádničí na hradební pokladně a do oka jí padne právě student Petr, který má na hradě dělat průvodce. Příběh plný legrace se nese v duchu první lásky a čeho všeho je schopná zamilovaná dívka. V případě Katky se jedná o krádež z hradní expozice a do hry vstupuje i policie.

Ačkoliv byl film mnohokrát reprízován a od jeho premiéry uběhly už čtyři dekády, stále se divácké oblibě těší. A tak jej můžeme vídat na televizních obrazovkách znovu a znovu.

