close info VH-studio / Shutterstock

Externí autor 21. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Léto za dveřmi a vy hubnete do plavek, jenomže vám to moc nejde? Někdy je třeba hubnutí pomoci ještě trochu jinak. Podívejte se, co umí skvělá tukožroutská bylinka, která vám nejspíš roste za plotem.

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít

user Externí autor