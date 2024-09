Externí autor 4. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Rey Koranteng je vzorný manžel už desítky let. Jeho žena se na veřejnosti příliš neobjevuje, a tak je to trochu paní Columbová, nicméně pokud se spolu ukážou, je na první pohled jasné, že se i po letech stále milují. Na matku svých tří dcer totiž známý moderátor hledí jako na svatý obrázek.

Monika Korantengová pracuje stejně jako její manžel v televizním průmyslu. Nezastává ale pozici, na které by na ni bylo vidět, což jí naprosto vyhovuje. Vůbec totiž není ten typ, který by si užíval být v centru pozornosti.

S populárním moderátorem tvoří pár již třicet let a jejich manželství se jeví jako velmi šťastné. Když se ale poprvé setkali, její budoucí muž na ni příliš dobrý dojem neudělal.

“Moje žena má obrovské modré pichlavé oči. A vím, že když jsem ji viděl poprvé, tak na mě vrhla takový lehce arogantní pohled, čímž mě naštvala a řekl jsem si, že to takhle nenechám,” prozradil Rey Koranteng, čím ho jeho choť zaujala.

Nejhorší je, když se žena mračí

Na první pohled Monika Korantengová působí poměrně nenápadně, čemuž se řada lidí diví. Čekali by totiž, že televizní hvězda bude mít doma nejmíň modelku. Pro Reye Korantenga ale právě tohle není vůbec rozhodující faktor.

„Žena musí být zajímavá. Není důležité, jak vypadá, ale co vyzařuje. Některá žena se na vás usměje a den je hezčí. A pak přijde krásná ženská a mračí se a je protivná, no tak co s ní,” vysvětlil svůj postoj.

Svou životní partnerku si podle všeho vybral skvěle. Do rodiny společně přivítali hned tři dcery - Vanessu, Sophii a Leontýnu, které jsou pro Korantenga velmi důležité.

close info Profimedia zoom_in Rey Koranteng kouká na manželku jako na svatý obrázek.

Další dítě už manželka nechce

Sám se nechal slyšet, že by se nebránil ještě většímu počtu potomků, nicméně tento názor se doma neshledal s kladnými reakcemi.

„Já bych si další dítě přál, má žena však už nechce, a tak s plozením dětí musím skončit,” prozradil moderátor s úsměvem.

Nejmladší dceři Reye Korantenga je nyní sedm let. Přestože on letos oslavil padesátku, na svůj věk se i díky rodičovství necítí. „Vlastně pořád máme doma malé dítě a já se cítím mentálně svěží a mladý,” potvrdil.

Nejstarší dcera vyletěla z hnízda

S malou školačkou ale úkoly většinou nedělá. A má pro to ostatně dobrý důvod. „S dcerou se učí spíš manželka. Děti si myslí, že na to nemám trpělivost. Já si to přitom nemyslím,” zasmál se.

Moderátorova nejstarší dcera, které je již čtyřiadvacet let, s rodinou již nežije a dokonce uprchla z Česka do zahraničí. Že by převzala po tatínkovi štafetu a mohli jsme ji v brzké době vidět v televizi, tak není příliš pravděpodobné.

„Myslím si, že se žádná nevydá podobnou cestou jako já. Nejstarší dcera žije v cizině a věnuje se manažerské práci, což je její partie. Myslím, že se do Česka nevrátí, ve Finsku se jí daří, ale nikdy neříkej nikdy. Možná až časem, člověk se mění,” vysvětlil Rey Koranteng.

Zdroje: Extra.cz, Dotyk.cz, Blesk.cz, Extra.cz