Kdy zmizí koronavirus? Astrolog Jiří Kubík je optimistický

Podle epidemiologů hrozí, že koronavirus se bude šířit až do léta, kdy by měl vymizet. Leccos ale prozradí také hvězdy. O problematice nebezpečné nákazy promluvil astrolog Jiří Kubík. Kdy se podle něho virus zastaví?

Čím dál více lidí propadá panice. Vláda vyhlásila nouzový stav, školy jsou zavřené a hromadných akcí se nikdo nesmí účastnit, aby se riziko nákazy nezvyšovalo. Astrolog Jiří Kubík prozradil, jak situaci vnímá on sám.

„Osobně se domnívám, že k panice vlastně není důvod. Vedení státu dělá vše pro to, aby nenastala masivní vlna nakažených a v důsledku toho nebylo jednorázově velké množství nemocných s těžkým průběhem, které by zdravotní systém nebyl schopen plnohodnotně obsloužit. Navíc se domnívám, že v horizontu jednoho měsíce největší hrozba odezní,“ svěřil se Kubík webu proženy.cz.

Podle Jiřího Kubíka koronavirus odezní do dubna, s jistotou to ale říci nejde

Nejen epidemiologové, ale i on dokáže přibližně určit, kdy by měl koronavirus zcela odeznít. Co vyčetl z hvězd?„Nejkritičtější astrologické vlivy odezní někdy během dubna. Že bych ale uměl s jistotou astrologicky předpovědět vývoj nákazy, to nikoliv,“ uvedl.

„Nicméně fakta jsou taková, že jde o další chřipkový kmen, na který zatím nemá naše populace protilátky. Ohrožuje především seniory, nemocné či jinak zeslabené. Nákazu jako takovou asi zastavit nelze, dá se však zpomalit její průběh,“ vysvětluje Kubík.

K panice prý není důvod

Některá znamení podle něj mají větší předpoklad se nakazit, a tak by měla být na pozoru. „Jsou to znamení pohyblivá, tedy Blíženci, Ryby, Panny a Střelci. Ale ne každý, kdo se narodil v těchto znameních, to tak má. To by se musel sestavit osobní horoskop a posoudit se jako celek,“ říká Kubík, který je ve svých prognózách opatrný.

Věhlasný astrolog se domnívá, že panika je zbytečná. Je však nutné dodržovat bezpečnostní opatření doporučené Světovou zdravotnickou organizací. „Vedení státu dělá vše pro to, aby nenastala masivní vlna nakažených a v důsledku toho nebylo jednorázově velké množství nemocných s těžkým průběhem, které by zdravotní systém nebyl schopen plnohodnotně obsloužit. Navíc se domnívám, že v horizontu jednoho měsíce největší hrozba odezní,“ pokračuje.

Vyhlídky této země nejsou moc pozitivní, tvrdí Kubík o Číně

Podle něho měla Čína, kde se nebezpečný virus vyskytl poprvé, zkázu v horoskopu. „Na horoskop Číny letos působí ona zlověstná konjunkce do dvanáctého domu, tedy domu těžkých nemocí, nemocnic a sanatorií. Vyhlídky této země nejsou moc pozitivní a dopady koronaviru na jejich ekonomiku dobré nebudou,“ tvrdí Kubík.

Přiznává však, že na hrozbu se s pomocí hvězd tak úplně připravit nedá. „Průběh konstelací lze sice spočítat stovky a tisíce let dopředu, ale problém je v jejich reálném vyhodnocování. Není totiž v lidských silách přesně domyslet reálné okolnosti,“ říká Kubík.