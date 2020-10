Příznaky koronaviru den za dnem: První jsou nenápadné, pak může přijít peklo

Počet nakažených stoupá a lidí v karanténě přibývá. Někteří o nákaze koronavirem neměli ani tušení, jiní se nechali testovat na základě silných příznaků. Jaké vůbec jsou a jaký má onemocnění covid-19 průběh den za dnem?

Příznaky, pokud nějaké jsou, jsou zpočátku velmi mírné. Člověk pozitivní na koronavirus může pociťovat kašel a později se přidá horečka. Menšina pak může třetí den pociťovat žaludeční nevolnost a průjem. Informace vycházejí z nové studie, jenž analyzovala více než 550 nemocnic po celé Číně, jak píše web Business insider.

Kolem pátého dne se mohou příznaky zhoršovat. Pacienti mají pak potíže s dýcháním. Zejména pokud jsou starší nebo jejich zdravotní stav nebyl dobrý ani předtím. Vyložená dušnost se může dostavit den sedmý. Z dušnosti se následující den může v tom nejhorším případě vyvinout zápal plic či úplné selhání imunity.

Příznaky koronaviru mohou být různé

Lidé s těmito příznaky musí ležet na jednotce intenzivní péče. Těžší příznaky často doprovází bolest břicha. Mezi časté – lehčí – příznaky patří ztráta čichu a chuti.

„Je opravdu důležité mít lékaře nebo někoho, s kým si o svém stavu můžete promluvit, abyste se mohli rozhodnout, zda je potřeba jít na pohotovost nebo ne,“ řekla Business insideru lékařka Megan Coffee. Ztrátu čichu a chuti potvrzují i známé české osobnosti, které se koronavirem nakazily.

Mezi časté příznaky patří ztráta čichu a chuti

„Nebylo mi úplně dobře a ani teď nejsem ještě úplně fit. Málo piju, takže mě hlava bolí permanentně. Ráno jsem se vzbudila a necítila jsem absolutně nic. Ani voňavku, snědla jsem něco – vůbec jsem netušila co,“ svěřila se na Instagramu Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol.

„I mě dostihl ten vir. A to myslím, že jsem udělal maximum pro to, aby se to nestalo. Ale některý hry na schovku vyhrát nejdou. A nemáte je absolutně pod kontrolou. Nepíšu to jako přání soucitu a hledání síly - tu mám. I díky tomu, že nejsem doma sám,“ píše na sociální síti Libor Bouček.

Jednou z podstatných zásad je důkladná hygiena

„Ta nemoc je nevyzpytatelná. V podstatě každý večer usínáte s odhadem, jestli vám bude lépe nebo hůř. A netrefíte se. Většinou. Bolest hlavy je u mě permanentní, čich kontroluju každý dvě hodiny u voňavky a spát 16 hodin není vůbec žádný problém,“ tvrdí.

Zkušenost má za sebou i Hana Zagorová a Štefan Margita. „Štefan je v domácí karanténě s lehkým průběhem a Hanka z důvodu vysokých teplot v nemocnici. Věřte, že děláme, co můžeme a brzy se s vámi uvidíme. Moc se na vás těšíme,“ napsali manželé na svoje oficiální stránky v době nákazy. Dnes už jsou oba v pořádku.

Nošení roušek je povinné

„Je to jenom blbá chřipka, která se dá přežít. Je potřeba si na to zvyknout a být na sebe opatrný. Žádnou hrůzu bych z toho nedělala,“ uvedla pro změnu na Facebooku Lucie Bílá, která neměla skoro žádné příznaky. U každého se onemocnění zkrátka projevuje jinak.