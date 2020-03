Největší mýty o léčbě koronaviru: Co nefunguje a dokonce poškodí zdraví

Koronavirus se nebezpečně šíří celým světem a lidé propadají panice. Jediné, co je opravdu potřeba dodržet, jsou pokyny Světové zdravotnické organizace. Od vzniku epidemie se objevila spousta.. Ty vám mohou jen poškodit zdraví.

Proslýchá se, že virus byl vyvinutý ve wuchanských laboratořích, kde mělo dojít k nehodě. Další konspirační teorie je, že měl sloužit jako zbraň a do světa byl vypuštěn schválně. Samotná genetická data viru ale hovoří o naprostém opaku.

V České republice se nejvíce rozšířil mýtus o alkoholu, který prý dezinfikuje. Popíjením koronaviru ale určitě nepředejdete a ani se ho nezbavíte. Některé mýty jsou opravdu spíše k pobavení ostatních a nikoho snad nenapadne, že by to mohla být pravda.

Na alkohol zapomeňte

Několik indických politiků prohlásilo, že vás může vyléčit pití kravské moči. Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách správně informuje, co je dezinformace a co nikoli. „Na sociálních sítích a mnoha webech se objevují zavádějící a nepodložené zprávy a rady o tom, co všechno proti novému koronaviru SARS-CoV-2 zabírá,“ píší.

„Uvedené rady a účinky doporučených přípravků skutečně nejsou prokázané. V současnosti neexistuje zatím žádná opravdu spolehlivá léčba proti onemocnění COVID-19. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že účinnost doporučovaných postupů či aplikace různých přípravků není ověřena a může být i škodlivá,“ doplňuje ministerstvo.

Rouška vás před nákazou nezachrání

Mezi další „zaručené léky“ patří například chlór, kouření, česnek, horká voda, nosní kapky a antibiotika. Nic z toho doopravdy účinné není. Lék na tuto nákazu totiž ještě neexistuje. „Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba,“ dočtete se.

„Lidé infikovaní koronavirem by měli zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit,“ informují.

Příznaky koronaviru jsou stejné jako u chřipky

Příznaky koronaviru jsou obdobné jako u chřipky. Preventivně se však otestovat nechat nemůžete. „Na koronavirus neexistují preventivní testy, ale pouze testy diagnostické. Proto se testy provádí pouze z indikace ze strany lékaře po dohodě s hygieniky v případech, kdy je podezření na nákazu,“ odpovídá ministerstvo zahraničí.

Ideální je skutečně dodržovat pokyny, které jsou stanovené. Mezi ty nejzásadnější patří dodržování hygieny a zdržování se hromadných akcí.