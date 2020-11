Koronavirus může poškozovat mozek a výrazně snížit IQ, tvrdí vědci

Ať už má člověk s onemocněním covid-19 těžký průběh, nebo příznaky téměř nepociťuje, poškozený může mít mozek stejně. Podle nové studie má koronavirus vliv na kognitivní funkce a v nejhorším případě může snížit IQ.

Vyléčené pacienty mnohdy trápí mozková mlha, což je problém se soustředěním, pamětí, myšlením a třeba i bolestí hlavy. Deník The Times píše, že tyto symptomy mohou být součástí důsledku onemocnění covid-19. Shodli se na tom světoví odborníci.

Studie zahrnovala celkem 85 tisíc vyléčených lidí. Změny na mozku byly podle odborníků přímo úměrné tomu, jak těžký byl průběh. Pacienti, kteří museli na jednotku intenzivní péče, mají nejviditelnější změny. Pokles jejich IQ je v některých případech o 8,5 bodu.

Koronavirus může poškozovat mozek

„Jednotlivci, kteří se vyléčili z nemoci covid-19, měli horší výkony kognitivních testů v mnoha oblastech, než by se očekávalo podle jejich věku a demografických profilů,” uvedli vědci dle deníku The Times. „Tyto důsledky jsou tak velké, že každý pocítí rozdíl ve schopnostech fungovat v práci a každodenním životě,” uvedl autor studie Adam Hampshire.

Nejhorší dopad má koronavirus na pacienty s oslabenou imunitou. Někteří pacienti skončí na jednotce intenzivní péče. Zejména pokud pociťují dušnost či silnou žaludeční nevolnost. V nejhorším případě může dojít k úplnému selhání imunity.

Vyléčení pacienti pociťují mozkovou mlhu

K příznakům patří i ztráta čichu a chuti. „Je opravdu důležité mít lékaře nebo někoho, s kým si o svém stavu můžete promluvit, abyste se mohli rozhodnout, zda je potřeba jít na pohotovost nebo ne,“ řekla Business insideru lékařka Megan Coffee.

Zdroj: Shutterstock

Některé příznaky potvrzují i české celebrity, které si onemocněním covid-19 prošly. „Nebylo mi úplně dobře a ani teď nejsem ještě úplně fit. Málo piju, takže mě hlava bolí permanentně. Ráno jsem se vzbudila a necítila jsem absolutně nic. Ani voňavku, snědla jsem něco – vůbec jsem netušila co,“ svěřila se na Instagramu Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol.

IQ může klesnout o 8,5 bodu

„I mě dostihl ten vir. A to myslím, že jsem udělal maximum pro to, aby se to nestalo. Ale některý hry na schovku vyhrát nejdou. A nemáte je absolutně pod kontrolou. Nepíšu to jako přání soucitu a hledání síly - tu mám. I díky tomu, že nejsem doma sám,“ píše na sociální síti Libor Bouček.

„Ta nemoc je nevyzpytatelná. V podstatě každý večer usínáte s odhadem, jestli vám bude lépe nebo hůř. A netrefíte se. Většinou. Bolest hlavy je u mě permanentní, čich kontroluju každý dvě hodiny u voňavky a spát 16 hodin není vůbec žádný problém,“ tvrdí.