Utajení, ztracení sovětští kosmonauti: Gagarin nebyl první, jen první, co přežil

Gagarin zůstává oficiálně prvním člověkem ve vesmíru.

Foto: Profimedia.CZ

Než sovětské vedení v dubnu roku 1961 radostně oznámilo světu, že právě vyslalo prvního člověka do vesmíru, počkalo si, až dotyčný muž bezpečně přistane na matičce Zemi a nezraněn dokráčí k hledáčkům fotoaparátů. Co by se stalo, kdyby se let nezdařil a Jurij Gagarin by při něm zahynul? Sověti by se nejspíš snažili celou misi ututlat a tvrdili by, že ve Vostoku I nikdo živý neseděl. Nabízí se otázka, zda se něco takového nestalo už předtím.