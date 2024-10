Externí autor 22. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben patří ve StarDance ke stálicím, které diváky stále baví. Pořad je provází téměř dvě dekády, a tak je jasné, že se za tu dobu na pohled trochu změnili. Jak vzpomínají na první ročník?

Poprvé se taneční show StarDance vysílala již v roce 2006. Inspirací jí byl zahraniční pořad britské televize BBC, která také České televizi poskytla licenci.

Přestože by se mohlo zdát, že klasický tanec dnešní diváky neosloví, opak je pravdou, a tak se soutěž celebrit a profesionálních tanečníků stále těší velké oblibě.

Tváře soutěžících a také některých porotců se v čase mění, co ale zůstává stále stejné, jsou hlavní moderátoři Tereza Kostková a Marek Eben. Ti na pořadu již nechali kus života a stále je to baví.

StarDance moderovala těhotná

Co se Terezy Kostkové týká, je většinou prvním člověkem, se kterým soutěžící po svém výkonu mluví. Jejich rozhovory jsou tak často velice autentické a také plné silných emocí. Jak prozradila, i na ni jejich pocity velmi působí.

„Vnímám je. Někdy jsou velmi hmatatelné, autentické, velké. Rozumím jim. Ale že bych doma kvůli tomu nemohla usnout, to zas ne. Spím, jako když mě do vody hodí,” prozradila pro Extra.cz.

Během natáčení první řady moderovala StarDance těhotná. V příštím ročníku zase kojila, což se projevilo při výběru šatů – mnohé z nich měly totiž velmi hluboký výstřih, který krmení jejího syna umožňoval.

Její vkus se proměnil

Řada lidí říká, že Tereza Kostková během všech ročníků StarDance snad ani nestárne a vypadá stále stejně. Není to ale úplně pravda. Moderátorka sice vypadá i nadále výborně, ovšem je na ní vidět, že se vyvíjí.

Proměnil se její módní vkus, který je mnohem vytříbenější než v prvních řadách, a zdá se dokonce, že je stále elegantnější. Že Kostková stárne, je pochopitelně také vidět.

Ovšem v jejím případě není pochyb o tom, že zraje jako víno a dnes je nádherná a šarmantní žena. Pravděpodobně je to také tím, že s věkem jednoduše přišla na to, jak vyzdvihnout své přednosti.

Marek Eben se ve StarDance mnoho naučil

Pokud jde o Marka Ebena, domnívá se, že se za dobu, kdy se StarDance věnuje, v mnohém změnil. „No, člověk se na tomhle pořadu moc naučí. Přece jenom je to deset přímých přenosů a už to samo o sobě vyžaduje poměrně velkou psychickou odolnost,” vysvětlil pro iDNES.cz.

První přenos StarDance vůbec má prý dosud v živé paměti a velmi rád na něj podle svých slov vzpomíná.

„Pamatuji si to velice dobře, protože jsem byl jak v Jiříkově vidění. Hlavně jsem nebyl zvyklý na takový náklad krásy, v první řadě tančily fakt brutální kočky, Tereza Bufková, Kristýna Coufalová, Kamila Tománková, Petra Kostovčíková, to bylo hodně silné kafe. Já si na ně tak nějak zvykl během zkoušek, ale když se potom oblékly do tanečních šatů, to se tedy bylo na co dívat,” přiznal moderátor s úsměvem.

Zdroje: Extra.cz , iDnes.cz , Prozeny.cz