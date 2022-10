Vědci analyzovali DNA slavné kostry mimozemšťana Ata. Pravdou jsou velmi zklamní

Tereza Malá

Lebka a detail Aty.

Foto: Zdroj: EMERY SMITH / Yekra / Creative Commons, CC BY 2.0

Ata je údajná postava mimozemšťana, jehož miniaturní kostra byla nalezena v roce 2003 v chilské poušti Atacama a vzbudila několik let trvající debaty. Ata je kostra přirozeně mumifikovaného dítěte, vysoká pouhých šest centimetrů. Kostřička má výrazný kuželovitý tvar hlavy a na svou velikost neobvykle tvrdé kosti, proto se objevily teorie, že se jedná o mimozemšťana. Jak to ale je?

Zvláštní kostra byla nalezena poblíž města duchů. Byla přirozeně mumifikovaná a vypadala jako z jiného světa. Kostru, lépe řečeno mumii poté zakoupil španělský podnikatel Ramón Navia-Osorio a předal ji v roce 2012 lékaři Stevenu Greerovi. Ten ji měl za pomoci rentgentu a počítačové tomografie analyzovat. Právě tento lékař se zabývá fakty o UFO, mimozemské inteligenci a utajovaných pokročilých energetických a pohonných systémech.

Na video o zvláštním nálezu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Studie zveřejněná v časopise Genome Research však nejenže nadále vyvrací teorii o mimozemšťanech, ale také odhaluje vědecké vysvětlení toho, proč nalezená miniaturní kostra vypadá jinak. Analýza DNA provedená v roce 2018 na mumii plodu odhalila neobvyklé mutace spojené s trpasličím vzrůstem, vzácnou poruchou stárnutí kostí a také dalšími genetickými mutacemi v genech spojených se skoliózou a dalšími abnormalitami svalů a kostry. I tato zjištění však byla později zpochybněna.

Mimozemšťan Ata.Zdroj: Zdroj: EMERY SMITH / Yekra / Creative Commons, CC BY 2.0

Lidský plod anebo návštěvník z vesmíru

Mumie Aty je dlouhá asi jako lidský plod a podle radiologů jsou Atovy kosti zhruba stejně vyspělé jako kosti šestiletého člověka. To nedává smysl. Možností je klima atacamské pouště.

Geer, coby sám zkušený lékař, poskytl vzorky kostní dřeně Aty imunologovi Garrymu Nolanovi, jehož tým pak sekvenoval jeho DNA. Tak bylo definitivně potvrzeno, že se nejedná o mimozemšťana, ale o lidskou bytost, která se buď narodila mrtvá, nebo zemřela brzy po narození..I když ostatní zjištění jsou záhadou. Jak je možné, že tak malý člověk mohl vypadat takto, včetně abnormálně silných kostí?

Na vině bude genetická mutace. Podle Nolana právě zvláštní kombinace mutací způsobila závažné kosterní abnormality, včetně neobvykle rychlého růstu kostí.

Je také možné, že podobné mumie, jichž bylo nalezeno více, ukazují, jak uchovat mrtvé téměř v jakémkoli prostředí.

Někteří stále věří

I když studie odhalila mnohé, někteří stále věří, že se jedná o mimozemšťana. "Nevíme, co to je, ale rozhodně to není deformovaný člověk," říká stále Greer, který popírá, že se jednalo jen o mediální kauzu.

Genetik Fowzan Alkuraya například poukazuje na kontroverzi kolem "hobitů". Tito malí tvorové byli objeveni před 15 lety v Indonésii, a i zde se diskutuje o tom, zda se jedná o příbuzné moderních lidí, nebo jen o extrémně malé lidi. Obě kauzy jsou srovnatelné a u obou jde zřejmě o genetické poruchy. „Všichni lidé mohou mít mnoho různých genetických mutací, ale obvykle pouze jedna z nich skutečně způsobuje onemocnění dítěte,“ říká Alkuraya, podle nějž je nemožné, aby mumie Aty v sobě kloubila hned 7 genetických anomálií.

Co se stalo s Atou?

Podle Nolana si však Ata všechny abnormality vybral najednou, a i tak je velmi obtížné zjistit, která z genetických vad způsobila jeho vzhled. Pomohly by zřejmě informace o jeho příbuzných, ale takové k dispozici nejsou. Je ale jasné, že mutace, které se vyskytovaly i v DNA jeho rodičů, mohly být neškodné, protože na rozdíl od Aty žili rodiče dost dlouho na to, aby počali dítě.

A jaký je osud tohoto miniaturního tělíčka? Vědci si přejí, aby bylo vráceno zpět do Chile a uloženo k odpočinku, jelikož senzace se nekoná. Tělo Aty bylo například zmíněno ve filmu o UFO Sirius z roku 2013, takže už je na čase, aby mělo klid.

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.nytimes.com

www.smithsonianmag.com

en.wikipedia.org