V různých částech světa jsou občas spatřeny záhadné kovové koule, které padají z nebe. Není o nich mnoho známo. Ač existuje několik teorií, co by mohly být, žádná z nich nebyla potvrzena. A vědci stále mlží.

Jedna teorie říká, že se jedná o meteority, které se rozpadly na menší kusy předtím, než dopadly na zem. Jiná teorie tvrdí, že se jedná o kousky odpadu z letadel nebo satelitů, které se rozpadly na menší kusy. Další teorie říkají, že se jedná o vyhozené kusy materiálu z vesmírných lodí nebo mezinárodní vesmírné stanice.

Nicméně ani jedna tato teorie nebyla nikdy dostatečně prokázána a většina těchto koulí, když byly otevřeny, byly jen kombinací několika kovů používaných v průmyslu. Bez dalších důkazů zůstane možná toto téma neobjasněno. Na video se podívejme zde:

Podívejme se na některé případy záhadných kovových koulí.

Španělská vesnice

Vesmírné koule se například objevují v jedné vesnici v Murcii, kde bombardují místní pole. Koule většinou dopadají v různých obdobích, přičemž se jich objeví více najednou v intervalu několika dní. Koule mají v průměru asi jeden metr a váží asi 20 kilogramů. Jejich přítomnost místní obyvatele děsí.

Po objevení prvního předmětu byly koule prověřovány. Po jejich výzkumu bylo potvrzeno, že se nejedná o výbušné zařízení, ale ani ne o zařízení nebezpečně radioaktivní. „Občané mají skutečné obavy z toho, co se děje, a zaslouží si vysvětlení," řekl starosta Calasparry v Murcii, Jose Velez, který rozumí, že se lidé bojí o své zdraví i životy. Kdyby totiž koule spadla do hustě obydlené oblasti, způsobila by katastrofu.

Koule v moři

Podobná koule byla zaznamenána i při pádu do Indického oceánu. Tehdy se objevily spekulace, že by se mohlo jednat o zbytky vesmírného smetí. Policie pak vydala prohlášení, že koule sice vypadá jako kus z kosmického vozidla, ale ne z komerčního letadla. Zdálo se, že by to mohl být kus satelitu nebo něčeho podobného. Záhadou bylo, že po pádu nezanechal objekt žádný kráter. Vesmírný odpad má totiž tendenci padat na zem terminální rychlostí. U koule o průměru zhruba jeden metr by byla terminální rychlost asi 9,4 metru za sekundu, což by stačilo na zranění člověka, ale nezanechalo by to kráter.

Koule v peruánských Andách

Jiný případ byl zaznamenán v peruánských Andách, kde se našly hned tři záhadné kovové objekty. Ty byly identifikovány hasiči jako meteority. Peruánské letectvo pak tento názor vyvrátilo s tím, že ohnivá koule, která byla spatřena, byla ve skutečnosti ruská vesmírná raketa, která znovu vstoupila do zemské atmosféry. Tři kovové koule pak byly palivové nádrže patřící družici. V oblasti totiž nebyl předpovězen žádný pád meteoritu, proto se verze s vesmírným odpadem jevila jako pravděpodobnější.

Nakonec se potvrdilo, že koule vznikly při vzácném atmosférickém návratu rakety, která byla vypuštěna z Kazachstánu.

Z nebe nepadají jen žáby!

Podobné obří kovové koule padají z nebe po celém světě. Bez ohledu na to, kde se zrovna vyskytnou, všude vyvolávají pozdvižení. Je to logické – vás by taková dvacetikilová koule spadlá z nebe těsně vedle vás nevyděsila? Asi i víc, než déšť plný žab, ryb anebo jiných živočichů.

Podobné objekty byly nalezeny i ve Vietnamu. Byly rovněž tři, měly na sobě nápis v cyrilici a byly nalezeny téměř 100 km od sebe. Pozorování pak přišla i z Ameriky, Británie a Ruska. Pozorování bylo několik stovek.

