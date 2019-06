Obézní kouřící batole před osmi lety pobouřilo celý svět. Dnes je Aldi ale jiný

Možná si vzpomenete, že vás také šokovalo, když před osmi lety obletěla svět zpráva o batoleti závislém na cigaretách. Šlo o indonéského chlapce, který denně vykouřil 40 cigaret a kromě svého zdraví tím ruinoval i své chudé rodiče.

První cigaretu Aldimu nabídl otec Mohamed, když bylo chlapci pouhých 18 měsíců. Kouřící synek mu připadal jako roztomilá rarita bavící okolí. Aldi se okamžitě naučil šlukovat a rychle se stal na nikotinu závislý. Za šest měsíců poté "vytáhl" dvě krabičky denně. Stal se místní atrakcí. Lidé se na něj jezdili dívat jako do cirkusu. V té době se záběry kouřícího dítěte také dostaly do médií, což strhlo samozřejmě velkou vlnu emocí. Aldi začal mít zdravotní problémy, a navíc jeho zálibu v cigaretách neunesl už tak tenký rodinný rozpočet.

O případ se začala zajímat i indonéská vláda, která chlapci zajistila zvláštní odvykací program. S pomocí odborníků se Aldi během pár let závislosti na nikotinu definitivně zbavil, celá kúra ale měla vedlejší efekt: chlapec cigarety nahrazoval nezdravým jídlem. V pěti letech vážil 24 kilogramů a lékaři se opět začali obávat o jeho zdravotní stav.

"Nemohli jsme ho zastavit. Bušil hlavou do zdi a dožadoval se více jídla," vzpomíná Aldiho maminka. "Cpal se sladkostmi a denně vypil tři plechovky kondenzovaného mléka."

Aldi musel začít docházet pro změnu k dietologům, kteří mu upravili jídelníček, a pomohli mu zbavit se další závislosti. Místo cukrovinek mu naordinovali spoustu čerstvého ovoce a zeleniny, a přebytečná tělesná váha šla nakonec dolů.

Aldimu je letos 11 let a konečně se srovnal se svými vrstevníky. Nekouří, netrpí obezitou, sportuje, a ve školním kolektivu dokonce platí za šampiona. Jeho příběh z raného dětství byl sice smutný, ale zato prospěšný: indonéská vláda si díky němu totiž uvědomila, že vychovávat by se někdy měly nejen děti, ale i jejich rodiče, a spustila osvětu ohledně zdravého životního stylu, která už proniká i do nejchudších zapadlých vesnic v zemi.