Batole kouřící 40 cigaret denně pobouřilo svět: Ardimu je12 a svůj boj vyhrál

Před deseti lety pobouřily svět snímky dvouletého chlapce ze Sumatry s cigaretou v ústech. Jeho rodiče přiznali, že mu kupují až dvě krabičky denně, jinak tropí děsné scény. To, co vypadalo jako ojedinělý případ, je ve skutečnosti jen špička ledovce.

Ardi Rizal okusil první cigaretu, když mu bylo pouhých 18 měsíců. Nabídl mu ji jeho otec, rovněž silný kuřák. Osvěta o škodlivosti tabákových výrobků do chudé vsi na Sumatře jaksi nedorazila. Zato reklamy na cigarety byly vidět všude.

Fotky dvouletého Ardiho, který jezdí na tříkolce a potahuje přitom z cigarety, se na internetu sdílely rychlostí blesku. Brzy se nad nimi rozčiloval celý svět. Tato medializace nenechala klidnou ani indonéskou vládu, jež rodině zorganizovala odbornou pomoc.

Malý Ardi nastoupil odvykací kúru a během dvou let se závislosti na cigaretách úspěšně zbavil. Začal je ale nahrazovat sladkostmi a trpěl silnou obezitou. Pediatr William Nawawi se obával, že chlapci hrozí cukrovka, a naordinoval mu dietu, při které měl Ardi konzumovat jen čerstvé ryby, ovoce a zeleninu.

Příběh měl šťastný konec; Ardi má dnes normální postavu a ve škole je považován za premianta. Zatímco mu však celý svět tleská, v Indonésii problém přetrvává.

Ardimu se dostalo pomoci díky reakci na sociálních sítích. V jeho zemi ale zdaleka nešlo o ojedinělý případ. Američtí reportéři objevili na Jávě dalšího dvouletého chlapečka, který si s pomocí dědečka zapálil cigaretu hned poté, co se probudil z odpoledního spánku.

"Já mu to dovolím, chutná to dobře, je to jako chleba s čokoládou," hájil se dědeček. Malý Chairul je prý díky cigaretám klidnější a nepláče. "Když pije kafe a kouří, je naprosto hodný a v pohodě," dodal dědeček.

Dvě hodiny cesty od Chairulovy vesnice narazili novináři na sedmiletého chlapce Maulanu, který rovněž kouřil v přítomnosti své rodiny. "Doufám, že přestane, až začne chodit do školy," prohlásila jeho matka. "Nemůžu mu to zakázat naráz, to by hrozně křičel. Musíme ho odvykat postupně."

Podle průzkumů provedených v roce 2011 zkoušela v Indonésii kouřit cigarety celá třetina dětí ve věku do 10 let. Zmedializovaný případ Ardiho Rizala donutil vládu, aby zakázala prodej tabákových výrobků dětem do 18 let, omezila reklamy na cigarety a začala veřejnost informovat o škodlivosti kouření. Změny ve smýšlení samotné společnosti jsou však během na dlouhou trať.