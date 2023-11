Vzpomínáte si na princeznu Blanku z pohádky Kouzelný měšec? Blonďatá kráska se objevila ve filmu režiséra Václava Vorlíčka. Ačkoliv na plátně vypadala jako nevinné děvčátko, jiné pracovní nabídky daly tušit, že nebude nevinným děvčátkem. Dnes jí je 57 let a my vám ukážeme, jak vypadá.

Ani slavným se běh času nevyhýbá a Tina Rulandová je toho důkazem. Od působení v pohádce Kouzelný měšec v roce 1996 se v životě herečky událo mnoho. Pohádka vznikla ve spolupráci s Německem, ostatně v sousedním státě herečka měla poměrně slibnou kariéru – Tina Rulandová se stala jednou z oblíbených tváří v německých seriálech a romantických filmech tvůrkyně Rosamunde Pilcher.

Od romantiky až k časopisům pro pány

Několikrát se Tina objevila i na titulní straně pánského časopisu Playboy, kde svou krásu „prodávala“ už od roku 1988, tehdy se stala Playmate měsíce. Po několika letech se pak na obálce objevila znovu, což potvrzuje, že krása a přitažlivost nemají časový limit.

Tinina kariéra nezahrnuje pouze herectví, ale také účast v populárních německých televizních pořadech, jako byl taneční pořad Let's Dance, obdoba našeho Když hvězdy tančí.

Na jeden z jejích nových rozhovorů se podívejte zde:

Jaké je její soukromí a vzhled?

V osobním životě se Tina dočkala dvou synů. Jahvise má ze vztahu s podnikatelem Alainem Rahmounem a Vidala počala s nejmenovaným partnerem. I přes několik vztahů a rozchodů však zůstává Tina Rulandová aktivní a plná energie. Na lásku nezanevřela a podle svých slov je možné stanout před oltářem klidně i v 70 letech.

Ve rozhovoru pro časopis Gala před pár lety dokonce prozradila, že pokud najde někoho, s kým se bude znovu cítit „doma“, není pro ni svatba v pokročilejším věku žádným tabu.

Je patrné, že se představitelka filmové princezny Blanky nenechává ovlivnit hořkostí minulosti.

Poslední rozchod sice přinesl změny v jejím společenském životě, jak sama říká, dostává méně pozvání na večírky, ale i tuto skutečnost bere s nadhledem a nebyla by to ona, kdyby si na tom všem nenašla něco pozitivního. Moc dobře si uvědomuje, že každá změna v životě přináší i nové prostředí. Přátelé, kteří jsou pro ni skutečnou oporou, však zůstávají a podporují ji i v nových začátcích.

A co je nového?

Tina Rulandová se také zúčastnila dobrodružství v džungli, když přijala účast v reality show I'm a Celebrity - Get Me Out of Here!. Tento pořad je podobný něčemu, co známe jako Hunger Games. Důvodem, proč se rozhodla pro tento druh show, byla touha po novém začátku a také finanční motivace. Po období osamění, které následovalo po rozchodu v roce 2019, chtěla změnu a tato cesta do džungle byla pro ni příležitostí k novému začátku. Hereččini synové nebyli z máminy účasti v pořadu nadšeni, obzvláště kvůli hladu, který v tomto nehostinném prostředí okusila, stejně jako ostatní účastníci. Ale vše dobře dopadlo a Tina ukázala, že není jen princeznou z pohádky.

Blanka z pohádky Kouzelný měšec dnes není jen vzpomínkou na nevinnou postavičku, ale na ženu, která si užívá plnohodnotný a pestrý život. Ukazuje, že i „v letech“ může být žena krásná a odvážná.

