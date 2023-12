Pohádka Kouzelný měšec je dnes již jednou z vánočních klasik. Jaký je ale osud hlavní herečky aneb kam zmizela princezna Blanka? V pohádce ji ztvárnila krásná Tina Ruland.

Tina Ruland, německá herečka a zpěvačka, se narodila 9. října 1966 v Kolíně nad Rýnem a proslavila se především rolí princezny Blanky v česko-německé pohádce Kouzelný měšec. V pohádce něžná princezna má nyní za sebou nejen skvělou filmovou kariéru, ale i zajímavý život.

Dětství a vzdělání

Tina Ruland vyrůstala v Kolíně nad Rýnem se svou sestrou. Absolvovala gymnázium, kde v roce 1987 úspěšně odmaturovala a následně se vyučila v oblasti správy nemovitostí. Pak se ale její život náhle obrátil vzhůru nohama. Najednou se ocitla ve filmovém světě. Jak se to stalo?

Průlom v Playboyi a televizi

Tinina kariéra začala v březnu 1988, kdy se stala „playmate měsíce“ v pánském časopisu Playboy. Tato zkušenost jí otevřela dveře do televize, kde se poprvé objevila v říjnu 1988 jako doprovodná zpěvačka skupiny Bad Boys Blue.

Svoji hereckou kariéru zahájila v roce 1991 v epizodě televizního seriálu Drazí příbuzní režiséra Michaela Pfleghara. V tom samém roce, 1991, přišel filmový průlom v podobě akční komedie Manta, Manta, kde ztvárnila roli kadeřnice Uschi po boku Tila Schweigera. Tato komedie se stala kultovní a dodnes se těší oblibě. A stejně tak přetrvalo i Tinino přátelství se Schweigerem. Jak Tina v nedávném rozhovoru pro německý deník VIP odhalila, je stále „zamilovaná do Tila Schweigera“ a udržuje s ním pevné přátelství.

Tina Ruland / UNESCO Gala 2012

Rodinný život a osobní tragédie

Během natáčení pohádky Pták Ohnivák se Tina seznámila s hercem Manou Lubowskim, s nímž měla vztah v letech 1997-2001. S dalším partnerem Alainem Rahmounem má syna (narodil se v roce 2004). Další známostí byl manažerský poradce Claus Oldörp, s nímž má druhého syna, kterému je 13let. Bohužel i tento poslední vztah skončil v roce 2019.

V roce 2018 se Tina Ruland zúčastnila 11. sezóny pořadu RTL Let's Dance, kde tancovala po boku profesionálního tanečníka Vadima Garbuzova. Nedávno potěšila své fanoušky, když se objevila v pokračování úspěšných Závodů lásky (Manta, Manta) z roku 1991. Manta, Manta – druhá část vznikla opět pod režijním vedením Tila Schweigera. Oba přátelé se tak znovu dostali k sobě…

Návrat krásky do světa filmu

Dnes je Tině Ruland 57 let, a přestože uplynulo více než třicet let od role princezny Blanky, stále působí mladistvě a plná energie. A i proto je o ni možná stále zájem. Ten naznačuje, že i po letech si diváci ji a její role ve filmech oblíbili. Zda se vydá do nového hereckého dobrodružství nebo zůstane věrná svým stávajícím úspěchům, zůstává otázkou.

A jak Tina Ruland vypadá dnes? Tady je fotka:

Tuina Ruland v roce 2023

Tina Ruland, německá herečka a nezapomenutelná princezna Blanka, nejenže zanechala nezaměnitelnou stopu ve filmovém světě, ale i po letech si udržuje popularitu a své jedinečné místo v srdcích fanoušků.

