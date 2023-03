Čas od času moře vyplaví na pláž něco velmi výjimečného. Tak se stalo nyní v Japonsku, když se na pláži objevila záhadná koule. Kovová koule, jíž nyní zkoumají úředníci, vyvolala mezi lidmi paniku.

Policie a místní obyvatelé pobřežního města v Japonsku jsou zmateni obří železnou koulí, která byla vyplavena na pláž. Kouli objevila koncem února žena při procházce po pláži, jen několik metrů od břehu, proto zavolala policii.

Koule váží kolem 30 kilogramů a její neobvyklý vzhled i záhadný původ ji dostaly i do médií. Po průzkumu byla konečně odhalena i pravá identita koule, jíž její nálezkyně zprvu považovala za bójku nebo jiný kus odpadu, který byl vyplaven na břeh. Po bližším prozkoumání však žena uviděla, že se jedná o kovovou kouli, která se ihned stala předmětem spekulací a zvědavosti. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Naštěstí koule není mina

Koule má oranžovohnědou barvu s patrně tmavšími skvrnami rzi, v průměru má 1,5 metru a objevila se na pláži Enšú ve městě Hamamatsu na tichomořském pobřeží země. S podivnými objekty tohoto typu je v Japonsku spojováno mnoho pověstí.

Bohužel i proto, že místní úřady přiznaly, že netuší, co je tajemný objekt zač, vzbuzuje koule obavy. Jediné, co úřady zveřejnily, aby uklidnily obyvatele, je to, že koule pravděpodobně nevybuchne. Koule byla opatrně převezena do nedalekého muzea, kde byla podrobena řadě testů a analýz. Potvrdilo se to poté, co odborníci kouli podrobili rentgenovému zařízení. Podívali se tak do nitra koule a zjistili, že vnitřek koule je dutý. Tím padlo podezření na to, že by se mohlo jednat o minu.

Zbytek vesmírného odpadu

Ani podle nejnovějších zpráv úředníci stále nevědí, co je to za kouli a odkud pochází. Úřady oblast uzavřely a přivolaly specialisty na výbušniny a japonská pobřežní stráž a síly sebeobrany obdržely fotografie k dodatečnému přezkoumání.

Objevily se samozřejmě i spekulace o tom, že se jedná o UFO, které se zřítilo na zem, jiní spekulovali, že se jedná o kus vesmírného odpadu nebo o část rakety či družice. Objevily se dokonce i názory, že koule je kusem průmyslového zařízení nebo se dokonce jedná o relikvii z dávných dob. Sociální média nabádala lidi, aby přispěli se svými názory do dikuse, a pomohli objasnit identitu zvláštní koule.

Mezitím odborníci odhalili, že s největší pravděpodobností jde o část z rakety nebo satelitu. Jak se ukázalo, složení kovu i velikost koule odpovídají druhům materiálů používaných v letecké a kosmické technice.

Objev záhadné koule poukazuje na přetrvávající tajemství a fascinaci vesmírem a neznámem. Přestože skutečný původ koule možná nikdy nebude zcela znám, její objev zaujal představivost lidí na celém světě a slouží jako připomínka záhad, které v našem vesmíru stále existují. Konkrétní původ a účel koule však zůstávají záhadou.

