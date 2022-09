Moderátor našel ve větvích stromu podivnou kovovou kouli. Nikdo netuší, co to je

Záhadná koule, která spadla na strom v Mexiku, možná obsahuje cenné informace.

Známý mexický meteorolog jménem Isidro Cano tvrdí, že z nebe spadl "velmi tvrdý plast nebo slitina různých kovů". O objektu se domnívá, že by mohl být součástí čínské rakety a mohl by obsahovat případné cenné informace. Jaké tajemství podivná koule skrývá?

Čas od času se stane, že na naši planetu spadne nějaký objekt. Podobně tomu je i v případě kovové koule, která se ocitla v Mexiku. Záhadná koule možná obsahuje cenné informace. Uvedl to populární mexický meteorolog Cana, když se ocitl u koule, která spadla „z nebe na strom v mexickém Veracruzu". Sám meteorolog objekt popsal jako velmi tvrdou umělou hmotu nebo slitinu různých kovů.

Lidé, kteří pád koule viděli, uvedli, že kovový předmět byl hlučný, ale nehořel.

Spekulace kolem koule

Koule a množství teorií pak zaplavily všechna sociální média. Sám Cano naznačil ve svém příspěvku na Facebooku, že koule by mohla být součástí čínské rakety, která nedávno spadla do Indického oceánu. Čínská raketa Dlouhý pochod 5B se vymkla kontrole jen pár dní před nálezem koule a oblétla média poté, co odborníci předpověděli, že její 25tunový urychlovací stupeň provede nekontrolovaný návrat do zemské atmosféry a možná způsobí dopad úlomků na zem.

Přitom varoval lidi, aby se podobných předmětů nedotýkali: "Osobní doporučení: nedotýkejte se toho ani se k tomu nepřibližujte, dokud to neprohlédnou odborníci… může to být radioaktivní." Stejně tak pak své sledující upozornil, že by se neměli kouli pokoušet otevřít, dokud nebude prozkoumána specializovaným týmem mexického námořnictva nebo ministra národní obrany.

Obsahuje koule informace?

Svou hypotézu Cano přirovnává k monolitu z Utahu, který spadl na Zemi na konci listopadu 2020. Tehdy se v utažské poušti z ničeho nic objevil záhadný kovový monolit. Poté, co jej odhalil letecký úřad utažského ministerstva veřejné bezpečnosti, zmizel, aby se pak další objevil na druhém konci Země. Ani ne po týdnu se podobný předmět objevil v Rumunsku. Bez vysvětlení.

Mnozí lidé však nevidí mezi objekty žádnou podobnost, i přesto je však koule hitem internetu.

"Na vnější straně koule je kód, ale žádný otvor nebo štěrbina, kterou by se dala otevřít ..... Tyto koule mají časovací mechanismus, který v určitou dobu samovolně otevře a ukáže cenné informace, které mají uvnitř," napsal Cano, který rovněž doplnil, že koule bude z Mexika odvezena.

Na Zemi dopadají nejrůznější předměty, jak ukazuje i toto video:

Koule zůstává záhadou

Nikdo neví, co je koule zač. Všechny účty na sociálních médiích, které Isidro Cano Luna má, jsou však velmi populární a jen na Facebooku má 123 000 sledujících. Navzdory jeho tvrzením však odborníci říkají, že se pravděpodobně nejedná o kusy vesmírného odpadu z pozemských startů.

"Objekt se již nenachází ve státě Veracruz a jeho konečné místo určení bude za našimi hranicemi… Řeknou úřady, že šlo o vtip nebo falešnou zprávu? … Otázka národní bezpečnosti: uzavřeno," říká poslední Canova zpráva.

Ačkoli jsou snímky na internetu tmavé a rozmazané, zdá se, že z koule trčí nejméně jedna tyč podobná anténě. Takto „vyzbrojená" koule přistála na vrcholu stromu. Faktem je, že úlomky avizované čínské rakety skutečně přistály na Zemi, ale byly nalezeny v jihovýchodní Asii, daleko od Mexika.

Podle Jonathana McDowella, astrofyzika z Harvardu a Smithsonova centra pro astrofyziku, nemůže mít koule s raketou nic společného. Může to být však napodobenina: „Potřeboval bych mnohem lepší fotografii, abych mohl něco s jistotou říct."

Profesor kosmického inženýrství Martin Sweening však vidí v kouli po několika „vylepšeních" palivovou nádrž s přívodním potrubím: "Může to být buď titanová nádrž z vyhořelého raketového stupně, ale nevypadá to, že by se zbarvila žárem při návratu do atmosféry, ani že by byla poškozená vysokou rychlostí přistání. Nemusí to mít nic společného s čínským raketovým stupněm."

