Britský kozel Billy věští budoucnost s šokující přesností. Princi Harrymu předpověděl špatné věci

Jarouš M Komořanský 29. 6. 2023 9:07 clock 3 minuty video

O tom, že kozel může být zahradníkem, máme v Čechách přísloví. Ale napadlo by vás, že může kozel také číst budoucnost z tarotových karet, a to dokonce velmi přesně? Ano, je to možné. Alespoň ve Velké Británii jednoho takového kozla mají.

Billy, věštecká koza, která vykládá tarotové karty, předpověděla budoucnost královské rodiny a zdá se, že pro ty, kdo doufají v usmíření, nemá dobré zprávy. Pod vedením své majitelky Sue Zachariasové si kozel Billy získal pověst přesného věštce a vystupuje po celé Velké Británii. Sueina babička měla věštecký dar a předala jí ho, což pak naučila i svého kozlíka. K věštění pomáhá hlazení Jak se zdá, Billy má lidi rád. Ke správnému věštění mu prý totiž pomáhá hlazení. Sue žádá lidi, aby si k Billymu sedli a hladili ho, dokud se necítí uzemněni, a v tu chvíli jim Billy pomocí své tlamy vybere tarotovou kartu. V minulosti byly Billyho předpovědi pozoruhodně přesné, správně předpověděl manželství a rodinu člověka v roce 2019. Nyní se Sue zeptala Billyho na válčící královskou rodinu a ten předpověděl, že nedojde k žádnému smíření prince Harryho a prince Williama a také, že Meghan a Harry zůstanou spolu. Zda je to pro Harryho dobré, uvidíme. Související články close Magazín Rok 2023 podle světově uznávané astroložky: Putin zemře a princ Harry bude mít další dítě „Lidé přijdou a nejdřív ho pohladí, potřebují se uklidnit a cítit se uzemněni," říká Sue. „Často je neuvěřitelně přesný. Je nesmírně populární, když ho lidé vidí, nemohou uvěřit, že je to věštecká koza. Sednou si k němu, pohladí ho a nechají si věštit." Ostatně princi Harrymu se věnují i jiná proroctví, jak vidíte na videu zde: Zdroj: Youtube Věštecká koza slaví úspěchy Billyho předpovědi přesahují hranice královské rodiny. Předpověděl také, že Nicola Sturgeonová, předsedkyně Skotské národní strany (SNP), nebude zatčena v rámci policejního vyšetřování financí SNP. Kromě toho předpověděl neuspokojivou budoucnost Keiru Starmerovi, předsedovi Labouristické strany, a naznačil, že se nikdy nestane premiérem a jeho oblíbený fotbalový tým Arsenal bude poražený Manchesterem City. Související články close Magazín Slavný věštec vydal předpověď na příští rok. Harry a Meghan se rozvedou, William bude králem Žádná odstrašující proroctví Sue dbá na to, aby tarotové karty používané při výkladech s Billym byly vhodné pro rodiny a neobsahovaly temná nebo odstrašující témata. Místo toho používá zvířecí tarotové karty, aby vytvořila příjemné a přívětivé prostředí pro výklady. close info Zdroj: Katielee Arrowsmith SWNS, CC BY-SA 2,5 zoom_in Kozlovy předpovědi jsou velmi přesné, ale jeho majitelka dbá, aby nebyly zraňující „Lidé se opravdu uklidní, když Billyho pohladí, je to jako zjevení. Dostanou se do hluboké zóny," vysvětluje Sue. Celkově si kozlík Billy získal pověst díky svým mystickým schopnostem a přesným předpovědím. I když jeho výroky možná nejsou takové, v jaké někteří doufají, jeho jedinečný talent nepřestává lidi uchvacovat a fascinovat. Zdroje: www.mirror.co.uk, metro.co.uk

