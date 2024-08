close info shutterstock.com / Shutterstock

Mrtvice bývá jednou z velmi častých příčin úmrtí. Když se člověk dostane do nemocnice včas, může přežít, ale s menšími či většími následky. O důvod víc, proč čaj z této bylinky zařadit do pitného režimu. Nehledě na to, že vám pomůže i s nespavostí.

Kozlík lékařský je prastará léčivka, kterou používal již zakladatel medicíny starověký lékař Hippokrates. Účinky kozlíku chválil i římský učenec Plinius a jeho užívání doporučovala i známá léčitelka Hildegarda z Bingenu. Mimochodem, v našich končinách se věřilo, že kozlík dokáže ochránit před duchy, čarodějnicemi a dokonce i samotným ďáblem. Vytrvalá bylinka Kozlík lékařský roste téměř v celé Evropě a v některých částech Severní Ameriky a Asie. Najdete ho v nížinách, na loukách, na březích menších potoků. Je to vytrvalá bylinka, která běžně dorůstá do výšky půl metru, při dobrých podmínkách klidně i do dvou. Pokud mu dopřejete vlhkou půdu, dá se vypěstovat ze semínek i na zahradě. Musíte ale počítat s tím, že kvete až druhý rok. Oddenky s kořeny se sklízí na podzim. Suší se při pokojové teplotě. Pak je možné z nich připravit odvar nebo vyrobit tinkturu. close Magazín Zázračná bylinka pro ženy po padesátce: Posiluje močový měchýř a léčí ledviny. Teď má sílu ďábla gallery 5 Obsahuje kyselinu kozlíkovou a také flavonoidy, třísloviny, hořčiny, cukry, valepotriáty, mono a seskviterpenty a alkaloidy. Proti mrtvici i na nervy Tahle bylina má široké možnosti využití. Nejčastěji se kozlík lékařský ale používá na zklidnění nervů. Pokud tedy prožíváte dlouhodobý stres, žijete v neustálém napětí a následkem toho trpíte bolestmi žaludku nebo bušením srdce, kozlík se nabízí jako přírodní řešení. Kromě toho ale ulevuje i při bolestech hlavy, úzkostech nebo depresivních pocitech. Je to také výborný prostředek pro prevenci mrtvice a cévních mozkových příhod. Když má spánek dovolenou Spíte ve vyvětrané ložnici, příjemném pyžamu i povlečení, na kvalitní posteli, bez mobilu i televize a přesto nemůžete pořádně zabrat? Vyzkoušejte kozlík, který je účinným pomocníkem při nespavosti. Při usínání už nebudete muset počítat ovečky a dokonce se váš spánek zlepší natolik, že se nebudete v noci budit. Morfium druhé světové války Analgetické vlastnosti kozlíku lékařského dokonce prověřila druhá světová válka. Lékaři ho tenkrát používali jako morfium při ošetřování vážných zranění. Toho pravého byl totiž nedostatek, proto přišla na řadu historií prověřená bylina. Kombinace léčivých vlastností příznivě působících na nervy i bolesti nabízí účinnou pomoc při menstruačních potížích a v období menopauzy. Čaj proti nespavosti Příprava čaje je poměrně jednoduchá. Do hrnce nasypte dvě kávové lžičky drceného kořene kozlíku lékařského. Zalijte je čtvrt litrem studené vody a nechte asi 10 minut povařit. Po čtvrthodinovém louhování nálev sceďte a můžete pít. Užívá se přibližně hodinu před spaním. Co je dobré vědět Kozlík lékařský byste neměli užívat déle jak měsíc. Pak ho minimálně na měsíc vysaďte. Tahle bylinka sice nemá při správném používání žádné vedlejší účinky, přesto by ji neměly používat těhotné a kojící ženy a děti. V případě užívání jakýchkoli léků se poraďte s ošetřujícím lékařem, zda kozlík nemůže negativně ovlivnit jejich účinek. zdroj: www.herbal-store.cz, www.kneipp.com, www.bylinkyprovsechny.cz close Magazín Zbaví tělo těžkých zlých kovů a srovnají hormony: Oranžové bobulky teď zrají a mají sílu vymítače ďábla gallery 5

user Externí autor