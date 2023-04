Odborníci odhadují, že bylo zatím prozkoumáno jen 5 % světových oceánů. Toto číslo ale postupně roste díky nadšencům do podvodní fauny. Mezi ně patří i fotograf a hlubinný rybář Roman Fedortsov, který na svých sociálních sítích představuje neznámé a strašidelné tvory.

Ruský rybář pracuje na trawleru již skoro dvacet let. Každý týden brázdí Norské a Barentsovo moře a Atlantský oceán „Naše loď se zaměřuje na tresky, sledě a platýse. Moje specializace je zpracování ryb. Kontroluju tedy kolegy, kteří je připravují ke zmrazení a doručení ke koncovým zákazníkům,” vysvětluje.

Často se však stane, že se do vlečných sítí zachytí také živočichové, již by milovníci plodů moře asi nepozřeli. Zhruba před pěti lety se tak Fedortsov rozhodl, že začne sdílet fotografie hlubinných tvorů s neobyčejným a až děsivým vzhledem na sociálních sítích. „Chtěl jsem světu ukázat, co skrývá oceán.”

Vzácné hlubiny

Obrázky a videa zachycené pomocí iPhone 11 Pro Max se staly virálními. Rybář se nebojí jít do extrému. Do detailů ukazuje špičaté zuby, zbarvení či podivnou strukturu těl tvorů. Ostrým nožem krájí a kuchá mořskou okurku nebo předvádí záchranu žraloků.

„Nikdy jsem neměl strach ze zvířat, které jsme chytili,” říká. „Pokud jsou živá, snažíme se je vrátit do oceánu. Bohužel, většina z nich lov nepřežije. Stejný osud potkal i malého kraba s krásným růžovo-hnědo-modrým zbarvením.

Nejde však o obyčejného korýše s klepety. Na první pohled zaujme svým výrazem, jemuž dominují zuby připomínající lidské. „Vypadá naštvaně,” napsal jeden z uživatelů Instagramu. Další ho přirovnal k „Pokémonovi na konci své bitvy.”

Krab s lidskými zuby

Není jisté o jaký druh kraba se jedná a k čemu výrůstky slouží. Jelikož je ale známo, že jsou vůči sobě agresivní a samci často o samice bojují, je možné, že jde o jakési brnění. Korýši totiž nekousají a potravu zpracovávají až v žaludku.

Zdroj: Youtube

Je ale také pravděpodobné, že zuby by se mohly využívat k vydávání skřípavého zvuku k zastrašení nepřítele. „Není třeba vymýšlet příšery,” napsal Fedortsov. „Matka příroda udělala co mohla."

Zdroje: www.newsweek.com, www.petapixel.com, www.nypost.com