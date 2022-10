Rybář vylovil děsivého kraba s lidskými zuby. Podivný tvor ovládl internet

Elena Velímská

Z temných hlubin oceánů se tak často na palubu dostanou velmi podivní někdy až děsiví tvorové

Foto: Robert Neumann / Shutterstock.com

Sbírku snímků velmi bizarních, prazvláštních a podivných mořských tvorů, které sám vyfotil, má rybář a fotograf Roman Fedorcov. O své snímky se dělí na Instagramu a Twitteru, kde má tisíce fanoušků. Některé fotky skutečně nahání hrůzu, jiné vyvolají úsměv. V červenci 2022 představil krabího krasavce s lidskými zuby.

Nadšený lovec

Roman Fedorcov žije v přístavním městě Murmansk. Vystudoval univerzitu námořnictví. Už téměř dvacet let pracuje na rybářské lodi, kde zodpovídá za celý proces zpracování ryb od vylovení po zamrazení. Loď loví v Norském moři, Barentsově moři a Atlantském oceánu tresky, sledě, okouny a platýse. Bohužel do vlečných sítí zachytí i nechtěné úlovky z hloubky tři sta až tisíc metrů. Z temných hlubin oceánů se tak často na palubu dostanou velmi podivní někdy až děsiví tvorové. „Někteří mořští živočichové jsou na palubě lodi ještě živí a my je vypouštíme na svobodu,“ říká Fedortsov, „… ale většinou bohužel nepřežijí.“ Fedorsov se o podivné tvory začal zajímat a fotit je. Asi před pěti lety se rozhodl sdílet své fotografie na sociálních sítích, aby lidem ukázal, jací živočichové se u dna moří ukrývají. „Rozhodl jsem se založit si účty na Instagramu a Twitteru, protože mnoho lidí nemá představu, jak takové ryby vypadají. Vzhled některých hlubinných ryb na mě udělal velký dojem a chtěl jsem se o své zážitky podělit s ostatními lidmi," řekl pro Petapixel Fedorsov.

Zdroj: Youtube

Krab ohromil „netové“ uživatele

Jeho fotografie se brzy staly virálními a dnes má přes 650 000 sledujících na Instagramu a nejméně 140 000 na Twitteru. Ti jeho fotky s vtipnými popiskami rádi komentují. Poslední příspěvek, který se teď šíří internetem, je podivuhodně zbarvený krab, vylovený v Barentsově moři u ruského pobřeží, kterého příroda obdařila bílými zuby, které vypadají jako lidské nebo jako zubní protéza. Pan Fedorsov k fotce tentokrát napsal: „Krabi… a stejně je na nich něco přitažlivého i odpudivého. Matka příroda udělala, co mohla.“ Krab některé fanoušky ohromil, jiné pobavil a vysloužil si tisíce lajků a komentářů. Z mnoha jen pro příklad: „Není třeba vymýšlet příšery. Příroda už to udělala.“

Zdroj: Youtube

A záhadný krab?

V době psaní tohoto příspěvku nebyl druh podivného kraba zatím určen. Nicméně oceánografové na Instagramu z něho údajně „šílí“. Fedortcov k fotce ještě uvedl „To nejsou zuby. Jsou to jakési výrůstky… jen zubům velmi podobné, a my to tak chceme vidět.“ Není jasné, proč tento krab má takové výrůstky a k čemu mu slouží. Někteří korýši, například, atlantský duch krab, mají něco na způsob měkkých zubů uvnitř žaludku, které používají k „vrčení“ na odstrašení nepřátel. Některé z hlubinných živočichů, které Fedortcov nafotil, vypadají skutečně jako z jiného světa, které by ani výtvarník s tou nejbujnější fantazii nevymyslel. Ryba pavouk, ryba jako žížala s hlavou, ryba ve tvaru kapky, ryba, které z pusy vyčnívají vnitřní orgány. Je neuvěřitelné, jaké neznámé, ale i prazvláštní známé tvory oceány skrývají.

Zdroje: nypost.com, www.newsweek.com, petapixel.com