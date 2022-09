K čemu sloužily tyto předměty? Nápověda: Dříve je používali i muži, dnes ženy

Natálie Borůvková

Poznáte, co je na fotografii?

V okamžiku smrti byli staroegyptští faraoni a jejich příbuzní zcela připraveni. Vědci nyní objevili podivné předměty, které byly součástí jejich posmrtného života. Pocházejí se starého Egypta a jen hrstka lidí tuší, k čemu vlastně sloužily.

Smrt je nevyhnutelná a připravit se na ni můžeme jen těžko. To ovšem neplatí pro staroegyptské faraony a jejich příbuzné. Ti totiž připraveni byli!

Uhodnete, k čemu sloužily tyto podivné předměty?

Každý z nich si léta připravoval honosnou hrobku se vším, co by mohl v posmrtném životě potřebovat nebo chtít, a to včetně jídla uchovaného pro věčnost.

Byly to jakési mumie jídla. Jako slovní spojení je to vzácné, protože kdo by v okamžiku smrti myslel na jídlo? Pro egyptské faraony to však byla poměrně běžná věc.

Mumie vytvořená z jídla, většinou z masa, tak byla část zvířete připravená ke konzumaci. Následně byla obvázána a uložena do sarkofágu, který používali staří Egypťané.

Egyptská královská rodina měla i po smrti hlad. A královská rodina si zasloužila něco víc než oves a hlízy. Tutanchamon, který zemřel v roce 1323 př. n. l., byl pohřben spolu se 48 vyřezávanými dřevěnými schránkami s klouby z drůbeže a hovězího masa. Ty byly uloženy do krabiček na jídlo.

Pocházejí ze starého Egypta

Vědce to však přece jen vedlo k zamyšlení. Jak připravit maso na cestu na věčnost? Lidské mumie byly na posmrtný život důkladně konzervovány speciálními mastmi a úpravami. Když ale vědci objevili mumie vytvořené z pokrmů, hledali, jakým způsobem se vytvářely.

A tak se vědci z Anglie a Egypta rozhodli zjistit, jak tomu skutečně bylo a k čemu tyto podivné předměty pocházející ze starého Egypta skutečně sloužily. Použili špičkové chemické detekční zařízení, jehož cílem bylo zjistit, jaká rezidua lze najít na zbytcích těchto "masových" mumií nalezených v egyptských hrobkách.

Zjistili, že staroegyptští "baliči masa", tedy ti, jež jídlo na věčnost připravovali, měli svůj zaručený postup.

Vědci našli několik masových mumií, které byly ošetřeny a vysušeny solí. A pak zjistili, že jedna masová mumie z hovězího žebra byla zřejmě potřena "balzámem" z pistáciové pryskyřice. Tedy mízy z pistáciovníku a následně potřená tukem či olejem.

V jiných případech byly nalezeny chemické zbytky něčeho, co vypadalo jako včelí vosk.

Takto opracované maso pak bylo uloženo do speciálních krabiček na jídlo, které měly jeho životnost ještě prodloužit.

