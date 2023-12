Externí autor 13. 12. 2023 19:00 clock 2 minuty video

Psal se rok 1959, když plukovník Remy Van Lierde přelétal vrtulníkem nad konžskou džunglí. Najednou pod sebou spatřil obrovského hada. Zpočátku nevěřil svým očím, a proto se rozhodl s vrtulníkem klesnout, aby si mohl tvora prohlédnout. V tu chvíli ale plaz zvedl svou tlamu a po vrtulníku se ohnal.

Před milióny a milióny let na naší planetě žili živočichové, se kterými bychom dnes rozhodně nechtěli přijít do styku. A rozhodně není řeč jen o dinosaurech. Kromě velmi nebezpečného hmyzu naši zem totiž obývali i obrovští hadi, kteří dorůstali do obrovských rozměrů. Co když ale zcela nevymřeli a na některých částech Země stále žijí?

Děsivý zážitek

O tom například ve svém svědectví hovořil belgický plukovník Remy Van Lierde, který se dle svých slov takřka tváří v tvář v roce 1959 setkal s obrovským hadem. Lierde tehdy společně se svým kolegou seděl ve vrtulníku a přelétali nad konžskou provincií Katanga, kterou Belgie v té době okupovala. Letěli zrovna nad džunglí, když plukovník spatřil na mýtině obrovského plaze, který se zrovna vyhříval na horkém slunci. „Předpokládám, že měřil asi 15 metrů,” uvedl Remy Van Lierde v dokumentu Záhadný svět a dodal, že coby letec měl velmi dobrý odhad toho, jak velké jsou věci, které vidí ze vzduchu.

Had zaútočil

Plukovník nemohl uvěřit tomu, co vidí. Možná si i zprvu říkal, že ho jen klame zrak a ve skutečnosti se na mýtině nachází něco zcela jiného. Dal tedy letci pokyn, aby se k tvorovi přiblížil a mohli si jej lépe prohlédnout. „Klesli jsme do výšky asi devíti metrů,” prozradil Remy. Najednou si ale vyhřívající se had letounu všiml a rozhodl se zaútočit. „V tu chvíli nadzvedl hlavu a ohnal se po nás. Na poslední chvíli jsem ho vyfotografoval,” šokoval Remy.

Žádná senzace?

Podle odborníků ale plukovníka spíše ošálil jeho zrak. Shodují se totiž na tom, že žádný had, který by dorůstal délky 15 metrů, na naší planetě nežije. Jediný podobný plaz, který by takovým rozměrům odpovídal, je Titanoboa cerrejonensis. Ten ale vymřel zhruba před 60 miliony lety. Navíc se vyskytoval v Kolumbii.

close info Profimedia zoom_in Tatinoboa byl největší had, jaký kdy na naší planetě žil

Experti uvedli, že mohlo se jednat o krajtu mřížkovanou, která dorůstá délky devíti metrů. Jak to tedy bylo? Skutečně se ostřílený plukovník jen spletl, nebo se opravdu setkal s tvorem, který by podle vědců dávno neměl existovat?

