Václav Lohniský: Hercově předčasné smrti nedokázal zabránit ani Zdeněk Troška

Od vzniku rodinné komedie Krakonoš a lyžníci letos v zimě uběhne už 40 let. Ve stejnou dobu si český film připomene také smutné výročí úmrtí populárního herce Václava Lohniského, jehož srdce se zastavilo přímo uprostřed natáčení.

Režisérka Věra Plívová-Šimková neměla s "lyžníky" lehkou práci. Štáb se brodil sněhovými závějemi, promrzlí protagonisté si v jednom kuse sušili oblečení u kamen a režisérka se strachovala o zdraví dětských herců. Nakonec se ale ukázalo, že děti poslouchají lépe než dospělí. Václav Lohniský, který ve filmu hrál jednoho ze záporáků, měl v té době za sebou už dva infarkty, ale šetřit se nijak nehodlal. Odmítl dubléra a s lyžemi na zádech šplhal na vrcholek kopce, který měl před kamerou sjet.

Zdeněk Troška, jenž tehdy Plívové-Šimkové pomáhal coby asistent režie, za ním supěl, aby mu aspoň pomohl s lyžemi. Když však k němu doběhl, Lohniský už ležel ve sněhu a nehýbal se. Přivolaní zdravotníci konstatovali smrt, způsobenou masivním infarktem. Herci by býval nepomohl ani okamžitý zásah lékaře.

Tragická událost navodila v celém štábu smutnou náladu a chvíli to vypadalo, že se celé natáčení zabalí. Režisérka se však nakonec rozhodla dotáhnout celou věc do konce, a tak česká kinematografie o Krakonoše a lyžníky nepřišla. Jen Zdeněk Troška se po této zkušenosti zařekl, že nikdy nebude točit filmy ve sněhu. Pokud jste si všimli, všechny jeho komedie i pohádky se odehrávají v letním období, a není to prý náhoda.

Václav Lohniský, jehož nejvíce proslavila role doktora Chocholouška ve filmU Jáchyme, hoď ho do stroje, a postava Hujera ve snímku Marečku, podejte mi pero!, by byl v listopadu příštího roku oslavil 100. narozeniny. V jediném roce si tak připomeneme jak kulaté výročí jeho narození, tak jeho smrti.