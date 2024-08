Externí autor 8. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Tento herec bude už pro diváka nejspíše navždy spojen s rolí krále Miroslava v oblíbené pohádce Pyšná princezna. Už v té době se do něj zamilovala nejedna dáma, po celý jeho život byl obletován mnoha ctitelkami. Měl celkem tři manželky, se kterými si zažil mnohé peripetie. Jaký byl Vladimír Ráž?

Vladimír Ráž byl vysoké postavy, měl uhrančivý pohled a podmanivý hlas. Konečně však právě ten propůjčil Old Shatterhandovi, a tak jím promlouvá k divákovi skrze televizní obrazovky, když se tento film objeví ve vysílání.

Narodil se v Nejdku v 1. července 1923. Jeho tatínek byl vojenský muzikant, později příslušník četnictva. Maminka byla vystudovaná učitelka, avšak té doby žena v domácnosti.

Už odmalička se malému Vladimírovi dostávalo dobrého vychování. Tatínek v něm pěstoval lásku ke sportu, maminka zase lásku ke knihám. Samotný Ráž pak zavzpomínal, že jemu i jeho bratrovi vždy vštěpovala, že si mají vážit každého jednoho člověka. Vladimírův bratr se jmenoval Mirek, byl to vystudovaný právník, ovšem a celý život pracoval v Československé televizi.

Chtěl být lékařem, Němci ale zavřeli školy

I Vladimír měl ohledně svého budoucího života jasno, chtěl se stát lékařem. A to i přesto, že semínka zasetá jeho rodiči v něm vzkvétala a on skutečně zálibu ve sportu i vzdělání, literatuře, kultuře i ochotnickém divadlu našel. Po gymnáziu se tedy vydal na vysokou školu, jenže hned po prvním ročníku přišla okupace a Němci všechny vysoké školy zavřeli.

Bylo to nejspíš znamení shůry, k medicíně se pak už nikdy nevrátil a bílý plášť pro něj pak už byla jen filmová rekvizita. Rozhodl se totiž po vzoru svých kamarádů z amatérského recitačního sdružení přihlásit na konzervatoř. „V okamžiku, kdy jsem na ni nastoupil, už jsem bílý plášť viděl jen jako divadelní kostým. Opravdu mě nikdy nenapadlo herectví opustit,“ píše se v knize Vladimír Ráž – příběh prvního milovníka od spisovatele Jana Brdičky.

Jeho první filmová zkušenost proběhla v roce 1946, ale do povědomí se dostal teprve až o rok později. Ve snímku Alena si zahrál mladého pohledného milovníka. Od té doby se mu nesmírně dařilo, šel z role do role. Jeho talent měli možnost obdivovat i diváci v Národním divadle, kde strávil přes čtyřicet let.

V jednom ruce mu zemřel syn i maminka

Jeho první ženou se stala Alexandra Myšková se kterou měli dva synky. Bohužel, mladší David zemřel v pouhých osmi měsících. Psal se duben roku 1952 a pro Ráže to měl být rok obzvláště smutný. V říjnu mu totiž zemřela i maminka.

Ženatý Ráž se jednoho dne při natáčení Pyšné princezny do pyšné princezny zakoukal. Alena Vránová ho naprosto okouzlila, jenže i ona měla doma manžela, a sice spisovatele Pavla Kohouta. Ten se s manželčinou nevěrou nemohl vyrovnat a Vránové i Rážovi psal výhružné dopisy.

„Kdo je schopen rozvracet manželství, možná nakonec zradí i svou socialistickou vlast. Píši Ti proto, abych Ti řekl jménem svým i svých vrstevníků: Tvé dny končí, Vladimíre Ráži!“ psalo se v jednom z nich. Kohout se nezdráhal celou věc řešit veřejně, chtěl milence zostudit. Jejich láska ovšem byla silnější, a tak se Ráž i Vránová vzali a narodila se jim dcerka Markéta.

Věčný milovník žen Ráž ovšem něžnému pohlaví nedokázal odolat. I Vránové posléze došla trpělivost. Přišel rozvod a i další, třetí a poslední manželka. Byla jí o osmadvacet let mladší Olga Hnátová, se kterou se poznali v divadle. I s Olgou povil Vladimír dítko, narodila se jim dcera Veronika. Holčička ovšem přišla na svět bez levé ruky.

Dcera Veronika na něj vzpomíná s láskou

Veronika si na svůj hendikep ovšem nikdy nestěžovala, dokonce odmítla i protézu. Ačkoliv její tatínek byl velký záletník, ona sama na něj má jen ty nejlepší vzpomínky. „Byl úžasný, spravedlivý, chytrý, férový, rozumný… Jako král Miroslav. Často ho k němu připodobňuji,“ prozradila pro deník Blesk.

Vladimír Ráž svou práci miloval, v den svých sedmasedmdesátých narozenin ještě natáčel seriál Zdivočelá země. Do hereckého nebe se odebral o tři dny později, kdy 4. července roku 2000 zemřel doma, v poklidu, ve spánku.

