Tajemství Králičího ostrova: Válečné pokusy i hloupá, zničující láska turistů

Ōkunoshima - přezdívaný Králičí ostrov - je malý ostrov nacházející se dvě míle od japonského města Takehara.

Foto: profimedia.cz

Občas se stane, že se do městského parku či rušnější ulice zatoulá králík. Většinou zmizí stejně rychle, jako se objevil. Na světě však existuje místo, kde se takových divokých králíků potulují stovky. Díky tomu je japonský ostrov Ōkunoshima přezdíván Králičí ostrov a je oblíbenou turistickou destinací. Ač to může znít zajímavě a pozitivně, toto místo má temnou minulost.

Ōkunoshima je malý ostrov nacházející se dvě míle od japonského města Takehara. Ze známějšího města Hirošima to sem trvá asi 2 hodiny. Ostrov je tak malý, že na jeho úplné obejití by stačily jen dvě hodiny. Na pobřeží se nachází množství písečných pláží, ty však nejsou hlavním turistickým lákadlem. Tím jsou bezesporu přemnožení králíci, kteří pobíhají všude kolem. Kromě králíků zde bydlí pouhých 26 lidí. A navíc má ostrov své temné tajemství… (Zdroj:japancheapo.com)

Pokud odhlédneme od shluků poskakujících zvířat, všimneme si množství osiřelých, zanedbaných budov prozrazujících děsivou minulost Králičího ostrova. Nejvíc do očí bijící je polorozpadající se továrna, jíž používala japonská císařská armáda během druhé světové války. V letech 1929 až 1945 se zde vyráběly smrtící zbraně proti nepřátelům. Jednalo se hlavně o jedovatý plyn, který používala armáda proti čínským civilistům. V továrně měli pracovat dělníci, mezi nimi i hodně dětí. Aby se operace utajila, byl dokonce ostrov na nějakou dobu vymazán z map.

Králíci nejsou plaší a jsou doslova všude…Zdroj: profimedia.cz

Záhadou zůstává i to, jak se takové množství králíků na ostrov dostalo. Podle The Guardian mohla být zvířata na ostrov přivezena, aby na nich byly testovány účinky smrtícího jedu. Nynější králíci by pak mohli být potomky těch pokusných… S tím však množství odborníků nesouhlasí a tvrdí, že všechna testovací zvířata byla po procesu usmrcena. Ke stoupencům tohoto názoru patří i nynější ředitel tamního Muzea jedovatého plynu, Masayuki Yamauchi. (Zdroj:www.smithsonianmag.com)

Další verze naopak tvrdí, že na úplném počátku bylo osm králíků, o než se už nemohli postarat v nedaleké základní škole. A protože jsou na ostrově zakázáni psi a kočky, králíci zde neměli žádné přirozené predátory, kteří by je mohliulovit, proto se postupně přemnožili. (Zdroj:www.youtube.com)

Králičí ostrov pochopitelně láká velké množství turistů, kteří pravděpodobně rovněž nesou svůj podíl na jejich přemnožení. V roce 2005 na ostrov dorazilo na 136 000 návštěvníků, za dalších deset let se toto číslo téměř zdvojnásobilo. Sám Yamauchi říká, že „králíci baví turisty a přinášejí jim radost“. Zároveň jim však právě oni nevědomky škodí, protože je krmí nevhodnou stravou, na níž si králíci navykli. Hlávkový salát a zelí králíky totiž nebezpečně nadýmá a je pro ně ve větším množství toxické. V létě jsou tak králíci překrmení a v zimě, kdy turisté na ostrov téměř nejezdí, zase trpí hlady.

Prezidentka kalifornské záchranné skupiny pro králíky, Margo DeMello říká, že "králíci jsou až přehnaně agresivní a nejaktivnější v době, kdy jsou lidé na ostrově. Právě proto, že se těší na potravu.“ Se zvyšujícím se počtem králíků navíc začíná vznikat problém čím dál ztenčujícího se množství vegetace, jíž by se zvířata mohla přirozeně živit. (Zdroj:www.nationalgeographic.com )