Roztomilá dvouletá holčička s kudrnatými vlasy se usmívá do fotoaparátu. Kdo by tehdy tušil, že se z ní stane jedna z nejvlivnějších osobností 20. a 21. století? Její život byl od počátku výjimečný. Podívejte se, jaký měl osud s touto dívkou plány. Poznali byste ji?

Její rané dětství bylo naplněno láskou a péčí. „Moji rodiče byli vždy velmi pozorní a láskyplní,“ vzpomínala dívka, jejíž jméno máte uhodnout. „Strávili jsme spoustu času společně, i když měli mnoho povinností.“

Když se 21. dubna 1926 narodila v londýnské čtvrti Mayfair, nikdo nepředpokládal, co se za pár let stane, a že „ve službě lidu“ stráví 70 let a 214 dní. Už jsme vám dostatečně napověděli?

Byla pokřtěna jmény Elizabeth Alexandra Mary (v češtině Alžběta Alexandra Marie), stala se první dcerou vévody a vévodkyně z Yorku, později krále Jiřího VI. a královny Alžběty. „Alžběta po mé matce, Alexandra po mé prababičce, a Marie po mé babičce,“ vysvětlila svůj rodokmen.

Bezstarostné dětství

Děvčátko trávilo čas mezi londýnským domem na Piccadilly, venkovským sídlem White Lodge v Richmond Parku a královskými rezidencemi jako Windsor Castle, Balmoral Castle a Sandringham House. „Moje dětství bylo plné radosti a dobrodružství,“ říkala s úsměvem. „Milovala jsem čas strávený v přírodě, zejména v Balmoralu.“

Nečekaný zvrat osudu

Idylické dětství však náhle skončilo v roce 1936. „Ten rok změnil vše,“ vzpomínala později. „Najednou se celý náš život obrátil vzhůru nohama.“ Její strýc, král Edward VIII., abdikoval, aby se mohl oženit s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. Otec dívky se tak nečekaně stal králem a ona sama se ocitla v pozici následnice trůnu. „Bylo mi teprve deset let, ale najednou jsem si uvědomila, že moje budoucnost bude velmi odlišná od toho, co jsem si představovala.“

Zřejmě už nemá smysl zapírat a vy jste to jistě již poznali. Ta roztomilá kudrnatá holčička z úvodu našeho příběhu se stala jednou z nejvýznamnějších osobností světových dějin. Seznamte se, je to její budoucí Veličenstvo královna Alžběta II.

Vzdělání pro budoucí královnu

Od onoho okamžiku se její výchova a vzdělávání zaměřily na přípravu pro budoucí roli panovnice. „Začala jsem studovat ústavní právo a historii, můj otec se osobně podílel na mém vzdělávání.“ Kromě těchto předmětů se učila francouzštinu, umění a hudbu. Malá princezna však také vynikala ve sportu. „Milovala jsem jízdu na koni a plavání,“ prozradila. V roce 1944 dokonce vyhrála závod v jízdě s kočárem na Royal Windsor Horse Show.

Válečná léta

Druhá světová válka přinesla další velké změny. „Spolu se sestrou Margaret jsme byly poslány do bezpečí na hrad Windsor. Ale i tam jsme zažívaly válečné útrapy - příděly potravin, letecké poplachy,“ vzpomínala na dobu temna. Přesto si odnášela i pozitivní vzpomínky. „Třeba o Vánocích jsme s dětmi zaměstnanců hrály pantomimy pro pobavení rodiny a personálu. Byly to chvíle radosti uprostřed těžkých časů.“

Cesta k trůnu

Po válce se začala více zapojovat do veřejného života. „Bylo mi jasné, že se musím připravit na svou budoucí roli,“ říkala. „Ale stále jsem doufala, že to bude trvat ještě mnoho let.“

Osud však rozhodl jinak. Její otec, král Jiří VI., zemřel 6. února 1952. Alžběta se tak ve svých 25 letech stala královnou. „Najednou jsem nesla obrovskou zodpovědnost. Ale slíbila jsem si, že udělám vše, co bude v mých silách, abych sloužila své zemi a Commonwealthu.“

Z malé princezny, která nikdy neočekávala, že usedne na trůn, vyrostla panovnice, jež se stala symbolem stability, oddanosti povinnosti a služby svému lidu. Zemřela na svém milovaném sídle – skotském Balmoralu ve věku 96 let. Jako příčina smrti byl uveden vysoký věk. Státní smutek byl vyhlášen na 11 dní, desátý den (19. září 2022) se uskutečnil královnin pohřeb.

