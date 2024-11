Externí autor 4. 11. 2024 clock 5 minut gallery

Život krále Karla III. je jako z hollywoodského filmu. Takto divoký scénář by ale nevymyslel ani tvůrce s nejbujnější fantazií. Britská královská rodina je do jisté míry tabu, ovšem kvůli skandálům, které ji provázejí, po ní lační lidé ještě více. Jeden z nich je románek současného královského páru.

Dnes je již tato věc mediálně dostatečně zpracována, že se novináři zabývají jinými věcmi než někdejším románkem prince Charlese a jeho životní lásky Camilly. Zaprvé je to už skutečně dlouho, zadruhé se to jejich sňatkem uzavřelo a za třetí je tu přeci Harry a Meghan, kteří v posledních letech plní titulní strany plátků po celém světě.

Trvalo to ale drahnou dobu než vzala veřejnost královu současnou manželku na milost. Jeho předchozí choť, tragicky zesnulá princezna Diana totiž byla miláčkem nejen britského národa, ale celého světa. A Charles byl v tu dobu ten zlý a celá jeho rodina ta zlá, takže ani neměl právo se (znovu) zamilovat, natož pak oficiálně, a ještě ke všemu do dívky, která byla „ošklivější” než krásná Diana.

Charles a Camilla se poprvé setkali v roce 1970 na zápase póla na hřišti Smith’s Lawn ve Windsoru. Spisovatelka Sarah Bradford Camillu ve své knize popisuje jako sebevědomou, vtipnou a hezkou blondýnu, s tím, že kdosi autorce knihy ještě prozradil, že k tomu všemu měla ještě velkou sexuální energii.

Co je jistým způsobem úsměvné je fakt, že Camillina prababička byla milenka Charlesova prapradědečka, kterým byl král Edward VII. Jak příhodné, že se historie měla znovu zopakovat.

Camilla nebyla dost urozená

Protože ačkoliv v tu dobu Camilla už tři roky randila s Andrewem Parkerem Bowlesem, kterého si i přes jeho zálety posléze vzala a porodila mu dvě děti (syna Toma a dceru Lauru), stala se i Charlesovou milenkou. Pro Brity totiž nebyla dostatečně urozená na to, aby se stala princovou manželkou. Kdyby tehdy tušili, že jim do rodiny přijde uragán se jménem Meghan. Ale to je zase jiný příběh.

Camilla si Andrewa vzala v roce 1973, Charles pojal za manželku krásnou a o mnoho let mladší Dianu Spencer. Diana byla z aristokratické rodiny, ale mnohem více jí byl blízký život obyčejné dívky. Ostatně toho jsme mohli být svědky o mnoho let později, když se snažila vymanit z manželství bez lásky, kterou se rozhodla hledat jinde.

Ačkoliv byl Charles očividně zamilovaný do Camilly, na „radu” rodiny se rozhodl pojmout za manželku Dianu. Radu v uvozovkách, protože mladý kralevic si zkrátka Camillu nemohl vzít z důvodu její nedostatečné urozenosti. Původ tak dostal přednost před láskou. A to byl začátek zkázy.

Diana nazvala svatbu svým nejhorším dnem v životě

Už ve svůj svatební den Diana nejspíš věděla, že se řítí do záhuby. Před svatbou totiž objevila u Charlese náramek s iniciálami G a F, což byly přezdívky Gladys a Fred, které Camilla s Charlesem používali. Jejich svatbu sledovalo v televizním přenosu i na místě 750 milionů lidí. A v katedrále sv. Pavla nechyběla ani Camilla, která v tu dobu už měla syna.

Princezna Diana později nazvala svou vlastní svatbu nejhorším dnem svého života. „V tomhle manželství jsme byli tři, takže bylo trochu přeplněné,“ řekla princezna Diana v jednom z nejslavnějších televizních rozhovorů. A to se zdálo, že se jejich manželství začalo vyvíjet dobře, narodili se jim dva krásní synové a chvilku to zase vypadalo jako na růžovém obláčku.

Tragická událost roku 1997

Všechno to ale bylo jen na oko, Diana byla nešťastná, Charles udržoval nadále vztah s Camillou, což prasklo v roce 1993, kdy se na veřejnost dostala nahrávka jejich intimního rozhovoru. Následně se Camilla rozvedla, princ Charles s Dianou o rok později. Nežili spolu však už od roku 1992.

To nejhorší ale mělo teprve přijít. Byla to noc 31. srpna 1997, kdy auto, ve kterém Diana seděla těžce havarovalo v pařížském tunelu. Princezna nehodu nepřežila a celý svět zahalil velký smutek.

Princ Charles se s Camillou oficiálně na veřejnosti jako pár objevil o dva roky později. Nicméně jejich vztah čekaly ještě značné komplikace, protože byli oba dva rozvedení, a tak jejich sňatku musela požehnat jak britská královna, tak anglikánská církev i vláda.

Dnes je Charles králem a říká se mu Karel III. Jeho manželka Camilla užívá přízvisko Britská. Ačkoliv je tento příběh plný utrpení, nenaplněné lásky, tragické smrti a neštěstí, alespoň pro někoho to šťastný konec mělo. Nikdo totiž nemůžeme vědět, jak to bylo všechno doopravdy a co zažívali hlavní „protagonisté”, a tak nezbývá než přát současnému králi to, že konečně může být se svou životní láskou. A tou byla, je a bude Camilla.

