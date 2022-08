Čeští vědci zrekonstruovali tvář královny Judity. Byla ideálem krásy středověku

Natálie Borůvková

Lebka ženy ze středověku

Foto: Valente Romero / Shutterstock

Říkalo se, že její krása byla dechberoucí. Když však byly před šedesáti lety v benediktinském klášteře v Teplicích poprvé objeveny ostatky Judity Durynské, nebylo možné zjistit, zda královský kronikář ženské půvaby tehdejší české královny nepřehnal. Byla mrtvá už více než osm století. Nyní vědci zrekonstruovali její tvář a jak se zdá, královna Judita byla skutečně ideálem krásy středověku.

Kronikář Vincentius v roce 1167 popsal královnu Juditu, které v té době táhlo na třicet let, jako "dámu, jejíž krása přesahuje lidskou podobu". Nazval ji dokonce "božským potomkem". Ctihodný písař také chválil jejího podnikavého ducha, velkou znalost umění, vědy a literatury s plynulou znalostí latiny a politiky.

Čeští vědci zrekonstruovali tvář královny Judity

Judita byla druhou manželkou druhého českého krále Vladislava II. a matkou Otakara I. z rodu Přemyslovců. Navzdory jejímu místu v dějinách se však žádné obrazové ztvárnění královny německého původu nedochovalo. A to i přesto, že její úspěchy jsou velmi dobře zdokumentovány.

Vladislav II. nechal v letech 1160 až 1172 postavit první pražský kamenný most. Byla to právě Judita, kdo ho ke stavbě přiměl. Po ní byl most také pojmenován. Více než 500 metrů dlouhý a v nejširším místě sedm metrů široký Juditin most byl v roce 1342 téměř celý zničen povodní. Na jeho místě byl vystavěn most náhradní. Dnes známý jako Karlův most. Základy některých pilířů Juditina mostu však dodnes stojí na dně Vltavy jako tiché svědectví její vlády.

Ostatky, o nichž se předpokládá, že patřily královně Juditě, byly před půl stoletím objeveny ve vnitřní kapli benediktinského kláštera v Teplicích, který založila. Teprve v roce 2003 však technika pokročila natolik, že bylo možné provést definitivní identifikaci.

Královna Judita Durynská, druhá manželka Vladislava II. byla nalezena při vykopávkách na malém hradním nádvoří v 50. letech 20. století. Její lebka i dolní čelist byly dobře zachovalé. Zkoumal je profesor Emanuel Vlček, světově uznávaný odborník na pozůstatky historických osobností. Ten dokázal porovnáním ostatků s ostatky jejího syna Přemysla Otakara I. určit, že jde skutečně o ni. Její zuby byly v perfektním stavu.

Byla ideálem krásy středověku

Po patnácti letech pokročily metody natolik, že odborníci vědí, že královna Judita byla v době své smrti ve svých sedmdesáti letech v dobrém zdravotním stavu a měřila asi 160 centimetrů. Zjistili také, že měla oválný štíhlý obličej, tenké rty a dle vědců byla ideálem krásy střesověku.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vědci stále nedokážou s jistotou určit, zda měl dávno mrtvý jedinec hnědé nebo modré oči, rovné tmavé vlasy nebo zlaté kadeře. Na digitálním renderu, který začátkem měsíce představil brazilský forenzní odborník na rekonstrukci obličeje Cícero André da Costa Moraes, který navazuje na práci českého týmu, jsou oči královny Judity šedomodré a její vlasy světle hnědé. Podle něj se však jedná o více než kvalifikovaný odhad, rozhodně více vědu než umění.

"Výzvou této rekonstrukce bylo umístit části lebky na správné místo, protože lebka byla rozbitá a umístění těchto částí nebylo správné. Naštěstí máme dobrý tým, který mi pomohl umístit jednotlivé části na správné místo, a díky tomu jsme mohli zrekonstruovat tvář královny Judity," uvedl Moraes.

