Černá ovce britské královské rodiny: Babička Alžběty prý trpěla kleptomanií

Manželka britského krále Jiřího V. Marie z Tecku proslula jako vášnivá sběratelka šperků a starožitností. Když jí něco padlo do oka, musela to mít. V aristokratických kruzích se však šuškalo, že za vzácné předměty nerada platila. A co hůř, někdy je pořídila za pět prstů.

Marie z Tecku byla z otcovy strany babičkou současné britské panovnice Alžběty II. Jako vhodnou partii pro svého syna si ji vyhlédla sama královna Viktorie, které připadalo, že má "královský potenciál". Marie svou tchýni nechtěla zklamat a snažila se vypadat tak královsky, jak to jen šlo. Od hlavy k patě se zdobila šperky a mašlemi, až si ji na svatbě lorda Harewooda jeden krátkozraký dvořan spletl s načančaným dortem.

Za dlouhá léta po boku krále Jiřího Marie nashromáždila obrovskou sbírku cenností, které pořídila u starožitníků, zlatníků i v sídlech svých známých. Předpokládala přitom, že jako královna by takové krásné věci měla dostávat darem. Spisovatel Karl Shaw popsal její strategii v knize Královský Babylon:

Začínalo to tím, že se Marie nechala pozvat na čaj k některé z vysoce postavených rodin. V salonku pak zavadila okem o zdobnou hrací skříňku, kousek čínského porcelánu, sošku nebo miniaturu a hostitelům naznačila, že by od nich bylo skvělým gestem, kdyby jí předmět jejího zájmu darovali. Hostitelé většinou ze slušnosti souhlasili. A když náhodou odmítli, v nestřeženém okamžiku si královna onu starožitnost nenápadně vstrčila do kabelky.

Královnina nenechavost se v britských šlechtických kruzích stala veřejným tajemstvím a urozené rodiny schovávaly všechny své cennosti do šuplíků, kdykoli se u nich Marie ohlásila. Její návštěvy se báli i starožitníci, od kterých prý často odcházela bez zaplacení.

Autorka královských životopisů Anne Edwards nicméně považuje tyto historky za přikrášlené a nepřesné. "Londýnští obchodníci se starožitnostmi si párkrát stěžovali, že jim královna nezaplatila, což vedlo k šíření tvrzení, že Marie byla kleptomanka, která kradla majetek z domů vznešených rodin," uvedla Anne Edwards s tím, že Marie z Tecku si na návštěvy ani nebrala kabelku.

Nařčení z kleptomanie je podle spisovatelky zavádějící už proto, že kleptomané mají nutkání krást všechny možné věci nulové hodnoty, zatímco Marie prahla po vybraných kouscích, jejichž cenu dokázala dobře odhadnout.

Zda babička královny Alžběty skutečně kradla jako straka, zůstává pro historiky zábavnou záhadou. Mezi dvořany ale oblíbená nebyla; vyčítal se jí zejména velmi chladný přístup k vlastním šesti dětem. Matčiným nezájmem nejvíce trpěl syn John, kterého rodina zcela izolovala od společnosti poté, co se u něj projevila epilepsie. Zemřel po těžkém záchvatu v pouhých 13 letech.