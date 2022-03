Rekonstrukce podoby Tutanchamonovy babičky: Byla ošklivá a hyzdil ji výrůstek

Mumie královny Teje

Mnohé egyptské královny prosluly nebývalou krásou. Manželce faraona Achnatona Nefertiti se prý ve své době žádná žena nevyrovnala, slavná Kleopatra si díky šarmu podmanila samotného Caesara. Královna Teje naproti tomu bývá popisována jako "velmi mocná" a "inteligentní", ale chvalozpěvy na její krásu stojí v pozadí. Může to být tím, že zase tak moc hezká nebyla? Podívejte se, jak vědci zrekonstruovali její tvář, a posuďte sami.

Královna Teje byla velkou královskou manželkou faraona Amenhotepa III., matkou jeho následníka Achnatona a babičkou slavného Tutanchamona. Její otec působil jako vysoce postavený kněz a matka zřejmě pocházela z královského rodu. Podle historičky Margaret Bunson se Teje provdala za Amenhotepa jako 12letá dívka ještě v době, kdy byl princem, a na vrchol vystoupala spolu s ním.

Když pomineme neomezenou vládkyni Hatšepsut, Egypt do té doby neměl ve svém čele ženu, která by bez rozpaků ve svých rukou soustředila tolik moci jako královna Teje. S faraonem prakticky spoluvládla a účastnila se jednání se zahraničními panovníky. "Byla inteligentní a pilná, její jméno se objevilo na mnoha úředních dokumentech, a dokonce i na oznámení o sňatku krále s cizí princeznou," píše Margaret Bunson.

Silná a mocná první dáma

Jak známo, faraoni nemívali jen jednu manželku. Kromě několika oficiálních chotí si navíc vydržovali větší počet konkubín. Teje však byla manželkou číslo jedna a zdá se, že Amenhotepovi sama pomáhala domlouvat sňatky s jinými ženami. Důvody byly ryze politické, žárlivost šla stranou. Spojení s cizími princeznami zaručilo Egyptu důležité partnerské dohody se sousedskými zeměmi.

Egyptská říše se v té době těšila stabilitě a vzkvétala jedna radost. Teje na tom měla jistě velký podíl, neboť vedla veškerou státní administrativu, zatímco faraon se zabýval hlavně stavbou nových paláců a chrámů. Podle dobových záznamů mezi manželi vládl velmi pěkný, přátelský vztah.

Teje přitom stihla přivést na svět 6 dětí a přes všechna zdravotní rizika, která matky ve starověku podstupovaly, se dožila 60 let. Svého manžela dokonce o 15 let přežila a neváhala se vměšovat i do vlády svého syna Achnatona. Velký význam zřejmě měla pro vnuka Tutanchamona, který si vzal do hrobu pramen jejích vlasů.

S fyzickým půvabem to bylo slabší

Její vlastní hrobka v Údolí králů byla sice trochu poničená, když ji v roce 1907 archeologové objevili, nicméně mumie se zachovala. Díky tomu dnes vědci mohli zrekonstruovat královninu tvář. Jak se jim to povedlo, uvidíte ve videu:

Rekonstrukce ovšem zřejmě není zcela přesná. Jak uvedla ředitelka Ústavu pro vědecká studia v Madridu Mercedes González, čelo královny Teje hyzdila veliká bradavice. "Egyptské muzeum mi poskytlo snímek obličeje mumie ve vysokém rozlišení. Na jejím čele se jasně rýsuje malý výrůstek, který je kompatibilní s plochou bradavicí způsobenou papilomavirem Verruca plana," vysvětlila odbornice. Podobné výrůstky podle ní nejsou zhoubné, ale ubírají jedinci na kráse - zvláště, když se objeví v partiích obličeje.

Královna Teje tedy nejspíš nebyla žádnou extra krasavicí, své mocné postavení si ale dokázala udržet až do smrti. V praxi tak potvrdila, že důležitější jsou kvality vnitřní.

Zdroje: https://www.worldhistory.org/, https://www.nbcnews.com/, https://en.wikipedia.org/