Hygiena na dvoře královny Viktorie: Za úpadkem stála královna, sama měla problém

Královna Viktorie

Foto: Neznámý / Creative Commons / Veřejné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Ačkoli měla královna Viktorie příkladný rodinný život, její osobní prezentace už tak dobrá nebyla. Přejídala se a dokonce zanevřela na hygienu. Rady lorda Melbourne, aby jedla, jen když má hlad, a myla se před večeří, byly marné.

Královna Viktorie už v deseti letech v souvislosti s jejím zvolením do funkce prohlásila: „Vím, že budu dobrá.“ Období její 63 let a 7 měsíců trvající vlády bývá označováno jako viktoriánská éra.

Rozvětvený rod

Za manžela si vzala svého bratrance, prince Alberta, se kterým zplodila devět dětí. Díky tomu, že svým potomkům domluvila manželství v mnoha vlivných evropských zemích, se jí přezdívalo Babička Evropy. (Zdroj: www.kafe.cz)

Panovnice milovala svého muže tak vroucně, že dokonce zavedla „kodex pevné mravní čistoty a počestnosti“. Striktně dodržovala manželskou věrnost a požadovala ji i od druhých. Navíc byla velkou odpůrkyní rozvodů a na jejím dvoře neměla žádná rozvedená žena místo. Pro ostatní byl její rodinný život vzorem.

Neřesti „Babičky Evropy“

Ač spořádaná žena navenek, i královna Viktorie měla několik neřestí. Mezi ty největší patřilo přejídání a nadmírná konzumace alkoholu. Její rádce, William Lamb neboli lord Melbourne, ji při její stále korpulentnější postavě dal tipy na hubnutí.

Historička Kathryn Hughesová ve své knize Victorians Undone píše, že se ji snažil povzbudit, aby jedla, jen když bude mít opravdu hlad. Královnina odpověď jej však pravděpodobně překvapila. Odvětila, že pokud by se řídila dle jeho rady, tak by musela „jíst celý den“. Nepomohly ani zmínky o případných dlouhých procházkách. (Zdroj: www.dailymail.co.uk)

Hughesová navíc zmiňuje, že „kromě toho, že jedla příliš často a příliš rychle, začala v době jídla užívat obrovské množství alkoholu.“

Úpadek hygieny

Zdaleka největším nedostatkem královny Viktorie se však stal její prudký úpadek osobní hygieny. I v této oblasti se jí pokoušel lord Melbourne radit. Potom, co jí pověděl, že by se „mohla převlékat častěji“ však namítla, že „zlenivěla“. Nakonec odmítala i koupel před večeří, která by dle jejího rádce nemusela být vůbec špatná. Nejhorší na tom bylo, že na této společenské události si jejího „osobního odéru“ všímali i její hosté.

Královna Viktorie byla jedlík. K snídani si matka devíti dětí dopřávala kaši, ryby, vejce, toast, později si oblíbila uzenou tresku.Zdroj: Alexander Bassano / Creative Commons / Public Domain, https://creativecommons.org/publicdomain/

Nicméně nesmíme pominout, že ve viktoriánské éře byl pohled na hygienu jiný, než máme dnes. V knihách o hygieně a kráse v té době bylo uvedeno, že lidé s mastnými vlasy by je měli umývat každé dva týdny, a ti s normálními vlasy jednou za měsíc. Vlasy se navíc myly pouze mýdlem či čistým čpavkem. Zuby si lidé někdy čistili jen pomocí prstu a soli, královna pak na zámku měla pravděpodobně kartáček s dřevěnou rukojetí a drsnými štětinami. Většina lidí se tehdy umývala jen pomocí džbánu studené vody a umyvadla. Královna měla jistě na zámku k dispozici porcelánovou vanu se studenou i teplou vodou, podle záznamů ji však používala spíše spoře. (Zdroj: dustyoldthing.com)

Svatba královny Viktorie s bratrancem AlbertemZdroj: Neznámý / Creative Commons / veřejné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Přičichni si a já ti povím, jaký jsi

Lidské pachy pocházející z nedostatečné hygieny byly za viktoriánské doby považovány nejen za odpudivé, ale taky za nebezpečné. Teorie miasma tvrdila, že nečistým vzduchem lze šířit nemoci, včetně chlamydií či cholery. Čistý vzduch měl naopak znamenat, že jsou přítomní zdraví. (Zdroj: www.ranker.com)

Láska až za hrob

Na nemoc, kterou způsobily nevyhovující hygienické podmínky doby, nakonec roku 1861 zemřel královnin milovaný manžel princ Albert. Tyfova horečka ho zastihla náhle a jeho rychlá smrt královnu hluboce zasáhla. Po zbytek života na znamení smutku nosila pouze černé oblečení. Bílou barvu oblékla až do rakve. Tím chtěla údajně vyjádřit, že je šťastná, jelikož se zase shledala se svým chotěm.