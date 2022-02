Co jedla královna Viktorie:V dětství strádala. Hrozná strava změnila její vzhled

Královna Viktorie byla jedlík. K snídani si matka devíti dětí dopřávala kaši, ryby, vejce, toast, později si oblíbila uzenou tresku.

Královna Viktorie byla pověstná svou nenasytností. Milovala jídlo a pití. Byla skutečnou gurmánkou, vychutnávala si luxusní chléb, uzenou tresku i svařené víno. Jak ale objevila historička jídla, profesorka Rebecca Earleová, tato dvoumetrová panovnice měla i jiné záliby než jen plný žaludek.

Královna Viktorie milovala jídlo již od útlého věku. Znepokojovalo to už její příbuzné, kteří tvrdili, že "jí trochu moc a téměř vždy trochu moc rychle".

Deficit z dětství později vyrovnávala

Tento apetit královny Viktorie měl zřejmě kořeny již v dětství, kdy musela dodržovat režim kontrolovaného stravování. Její večeře obsahovala jen chleba a mléko. Protože strádala, zařekla se, že až vyroste, bude jíst skopové maso každý den. Jak řekla, tak udělala.

Jakmile se stala královnou, začala si dopřávat. Její snídaně obvykle zahrnovala ovesnou kaši, ryby, vejce na toastu, "luxusní chléb" a v pozdějších letech i uzenou tresku. Milovala široký výběr a plný stůl. Ani k večeři se neodbývala, ale dopřála si polévku, rybu, studené vařené kuře nebo hovězí pečeni. Nesměl chybět dezert a ovoce. A milovala brambory na všechny způsoby.

Budiž jí ke cti, že milovala sezonní stravování.

Slabost pro sladké

Královna Viktorie milovala dezerty a sladkosti obecně, což se projevilo již na její svatbě s Albertem v roce 1840. Svatební dort, jehož kousek byl nedávno prodán v aukci za 1 500 liber, vážil neskutečných 150 kilogramů a měřil tři metry v průměru. A nezůstalo jen u svatebního dortu. Dorty obecně, ale i svařené víno, zmrzlina a zákusky všeho druhu byly Viktoriiným obvyklým potěšením. "Její Veličenstvo má velmi rádo všechny druhy koláčů a brusinkový koláč se šlehačkou je jedním z jejích oblíbených jídel," píše se v anonymní zprávě z roku 1901.

Děti a vnoučata držela zkrátka

Jistě si myslíte, že stejně, jako se častovala sama, podarovávala i své okolí. Ale to je omyl. Viktoriiny děti byly krmeny prostými pečeněmi a vývary, stejně jako její vnoučata. Sama jim sestavovala jídelníček.

A zatímco děti si nemohly dopřát to, co ona sama, neváhala pořádat ani hojné „čaje o páté“, kde však namísto čaje tekla spíše whisky. Dokonce si nechávala pálit speciální soukromou whisky, kterou zapíjela sodou. Lihoviny ostatně byly její další vášní.

Cena za „obžerství“

Za svou vášeň pro jídlo a pití Viktorie později samozřejmě zaplatila. Nejen že to odnesla její přinejmenším obézní postava, ale lékaři jí varovali, že pokud nezmění životní styl, pravděpodobně nebude žít dlouho. Královna byla „velmi velká, rudá a tlustá", trpěla obezitou. I když se snažila ke stáru jíst jen doporučené potraviny, jedla je v takovém množství, že bylo vlastně jedno, že si nedopřála to, co chtěla.

V té době bylo v Anglii v módě střídmé a odměřené jídlo a nebylo ani vhodné konzumovat na veřejnosti s přílišným apetitem.

V tehdejší puritánské Anglii měla Viktorie velkou výhodou. Ve svém postavení se nemusela žinýrovat, a to v ničem. Její královské postavení jí umožňovalo ignorovat některá společenská omezení. To by ovšem prospělo i mnoha dnešním Angličankám, jelikož je dnes více než 60 % obyvatel Spojeného království klasifikováno jako osoby s nadváhou.

