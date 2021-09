Absurdní pohřeb královny Viktorie: Do rakve si poručila nepochopitelné předměty

Královna Viktorie

S příchodem nového století už královna Viktorie nebyla sama sebou. Ztratila chuť k jídlu, výrazně pohubla, téměř neviděla a byla upoutána na kolečkové křeslo. Její smrt v lednu roku 1901 přesto její okolí zaskočila. V paláci vypukl chaos. Královna si přála vojenský pohřeb, ale nikdo netušil, jak ho vystrojit. Od úmrtí předchozího britského panovníka přeci uplynulo už 63 let!

Osobní královnin lékař Sir James Reid už věděl, že je to zlé. Královna utrpěla sérii mozkových příhod a konec byl nevyhnutelný. "Sire Jamesi, jsem velice nemocná," říkala mu. "Vašemu Veličenstvu bude brzy lépe," ujišťoval ji, ale zároveň rozeslal telegramy všem jejím dcerám a synům. Nechtěli mu věřit. Viktorie ve svých 81 letech působila nesmrtelným dojmem. Jen její vnuk, německý císař Vilém II., způsobil kolem umírající babičky takový humbuk, že se o jejím stavu dozvěděli i novináři.

Královna umírala ve své posteli, obklopena hrstkou nejbližších příbuzných, zatímco se venku před branami paláce tísnil dav novinářů čekající na zprávu století. Ta byla sice nakonec velmi stručná, ale přesto dokázala naplnit celá zvláštní vydání. Královna zemřela.

Pohřeb v bílé a s poníky

Prostí Angličané ihned věděli, co se sluší, a postavili se do front na černé oblečení. Osazenstvo královského paláce si však rady nevědělo. "Neříkejte mi, že tu není nikdo, kdo byl vzdělán v královském protokolu! Taková ignorance!" hřímal vikomt Esher.

Panika zachvátila i vládu, když se jí dostaly do ruky královniny instrukce k pohřbu, jak je naplánovala sama zesnulá královna. Poslední rozloučení se členy královské rodiny se obvykle konala v rodinném kruhu, v tichu noci, za svitu svíček. Ale Viktorie si přála pohřeb vojenský. Žádné balzamování, žádné plačky v černém, královna chtěla pohřeb v barvách bílé a fialové, s bílými poníky a střelbou na počest.

Manželova ruka a kadeř vlasů přítele

K tomu si nadiktovala zvláštní seznam předmětů, které měly být pohřbeny spolu s jejím tělem. Předně to byly drobnosti spojené s jejím předčasně zesnulým manželem Albertem: snubní prsteny, krajkový svatební závoj a sádrový odlitek manželovy ruky, který nechala zhotovit hned poté, co ovdověla, a uchovávala ho v soukromí své postele. Do rakve měla být uložena také kadeř vlasů jejího oblíbeného společníka Johna Browna a manželův plášť, který kdysi ušila její zesnulá dcera Alice. Královna si přála být pohřbena i s osobními šperky a kyticí vřesu, symbolizujícího její milované Skotsko.

Přestože se rodinní příslušníci, ministři a další zodpovědné osoby ustavičně hašteřili a nikdo do poslední chvíle nevěděl, kdo vlastně pohřeb organizuje, Viktorie se nakonec dočkala důstojného průvodu městem a spočinula vedle milovaného prince Alberta. Pohřeb stál státní pokladnu 35 500 liber, což ve své době zhruba odpovídalo dnešním 130 milionům Kč. Kdo by si ale dovolil odmítnout poslední přání ženy, která vládla monarchii neuvěřitelných 63 let?

