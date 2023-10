Když farmář oral své pole, netušil, že se mu podaří neskutečný objev. Jeho zemědělský pluh objevil hrobku starověké královny z doby bronzové a vědci následně zrekonstruovali její tvář.

Zemědělský pluh zcela náhodně odhalil místo odpočinku královské duše z doby před 4 000 lety - záhadné "královny z Inche", jak byla žena později pokřtěná. Tento nález, kdysi ztracený a poté vzkříšený, se nyní má vrátit ke svému posvátnému původu na odlehlém ostrově Inchmarnock.

Opětovné uložení ke spánku a další vzkříšení

V zápletce jako z dobrodružného románu na hrobku narazil v 50. letech 20. století farmář, když obdělával svou půdu. Starobylá schránka s kamennou komorou ukrývala ostatky, které vyprávěly nevyřčené příběhy. Z hrobky se vynořily klenoty minulosti - náhrdelník i třpytivá dýka. Všechny předměty patřily právě královně z Inche, podle čehož pak odborníci určili i její totožnost původ.

S odstupem času se královnina sága odvíjela po moderní ose. Archeologové a historici zkoumali její tajemství a v 60. letech 20. století byly ostatky opět šetrně uložené k odpočinku. Půvab jejího příběhu však přitahoval odborníky zpět a nedávný pokrok ve výzkumných technikách vedl k jejímu opětovnému vzkříšení.

close info Zdroj: Bute Museum, CC 2,5 zoom_in Náhrdelník nalezený vedle královny

Žena z vyšší společnosti

Postupně se začal vynořovat zajímavý příběh, který postupně splétal nitky královniny existence. Do popředí se dostal přízračný obraz královny coby ženy narozené v ústí řeky Clyde, jejíž život byl spjatý s ostrovem Inchmarnock. Navzdory svému přímořskému bydlišti však žena neholdovala podle expertů mořským plodům.

Tvář královny pak dostala konkrétní podobu, když moderní věda vykreslila její portrét.

Anne Spiersová, kurátorka archeologie v Bute Museum, žasne nad významem nálezu. „Musela to být královna nebo náčelnice nebo někdo sám o sobě velmi významný, i její rysy jsou majestátní. Nedá se říct, že je to prototyp dokonalé krásky dnešní doby, ale tak neobvykle krásnou tvář jsme ještě neviděli" uvažuje Spiersová, když se kousky skládačky skládají dohromady. Náhrdelník, největší svědectví jejího postavení, ležící vedle ní, je důkazem jejího vysokého původu. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Poté, co byla královnina tvář znovu objevená, nastal čas vrátit tuto starobylou panovnici do její vlasti. Lord Smith z Kelvinu, současný majitel ostrova, výmluvně podtrhuje význam její poslední cesty. „Bude v nové schráně, která bude z kamene, ale vyložená olovem, aby se do ní nedostala vlhkost a nedocházelo k dalšímu znehodnocování," vysvětluje.

Koloběh dějin se uzavře, když se Královna z Inche vrací do svatyně v Inchmarnocku.

Tato cesta do nitra starověku není jen o odhalování minulosti, je to pohled do duše našeho společného lidského příběhu. Královnina sága, šeptaná po tisíciletí, nachází své místo a spočinutí v objetí jejího domovského ostrova.

