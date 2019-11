Kolik platí královská rodina svým zaměstnancům?

Toužili jste změnit práci a dělat něco víc nóbl, jako třeba uklízečku nebo asistenta zahradníka, a nesetkali jste se s přílš vysokou mzdou? A co to zkusit v Buckinghamském paláci? Přinášíme vám platové ohodnocení těch nejlukrativnějších a nejžádanějších pozic z místa, kde se to peprnými skandály jenom hemží!