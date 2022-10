Farmář našel na zahradě podivnou kamennou desku. Vedla ke ztracenému království

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

V pozadí úžasného objevu starověkého mayského města stojí náhody: farmář, který na svém pozemku našel starobylou tabulku, a prázdný žaludek studenta archeologie. Nález má ještě jednu kuriozitu: značně neobvyklé archeologické naleziště.

Náhody vedou k objevu

Někdy zhruba před deseti lety se americký archeolog W. Schroder, tehdy ještě student, rozhodl vyrazit do mexického státu Chiapas, oblasti bohaté na archeologické nálezy. Chtěl najít nějakou inspiraci pro svou diplomovou práci. Měl hlad a tak se zastavil u cesty, že si koupí carnitas (tradiční mexický vepřový pokrm). Zapředl hovor s prodavačem no a ten se pochlubil, že má kamaráda farmáře, který našel takovou zvláštní tabulku… Tabulka, kterou farmář našel, byla přes 60 cm široká a na výšku měla 1,20. Byli na ní vyobrazeni vodní had, tančící bůh deště Yopaata a také nějaké znaky. Schroder okamžitě poznal, že jde o vzácný artefakt a zároveň vynikající námět pro jeho práci. O tabulce se tak zároveň dozvěděli antropolog Ch. Golden z massachusettské Brandeisovy univerzity a bioarcheolog A. Scherer z Brownovy univerzity v Rhode Islandu.

Ztracené království

Znaky na farmářově tabulce odkazovaly na ztracené království Sak Tz'i' (Bílý pes). O něm se vědecká obec dozvěděla z mayských nápisů v roce 1994. „Protože všechny dosud známé zmínky o království pocházely z uloupených památek nebo textů nalezených v jiných mayských centrech, byla poloha hlavního města království Sak Tz'i předmětem neustálého modelování a debat mezi vědci,“ napsal Golden s kolegy v odborném článku v časopise Journal of Field Archaeology. Tabulka s odkazy mohla vést ke království, a případné nálezy na farmářově pozemku mohly mnohé napovědět.

Práci v terénu však předcházel dlouhý proces jednání s vládními úředníky. Majitel ranče měl strach, že by mu vláda mohla pozemek zabavit, protože v Mexiku je kulturní dědictví, tedy i mayská naleziště majetkem státu. Golden a jeho tým dostali povolení k vykopávkám až po pěti letech, ale díky nim farmář o své louky nepřišel. V roce 2018 tak mohli vědci poprvé zapíchnout rýč do země. Spolupráci s místní komunitou si velmi pochvalovali, ač vykopávky přímo na farmářově ranči často připomínaly spíš dobrodružství. Bagry se musely vyhýbat kravám. Ty zas musely dávat pozor, aby nespadly do jam. Tým se také netajil s tím, že práci poněkud stěžovaly hluboké stopy po kravských kopytech. A vyhýbat se strávené kravské krmi také nebylo příjemné. Ale dvouleté úsilí stálo rozhodně za to.

Království nalezeno?

Tým amerických odborníků pracoval v oblasti Plan de Ayutla. Dle odkrytých skrovných ruin je patrné, že království Sak Tz'i' bylo menší, než jiné mayské lokality, například, Palenque nebo Chichén Itzá. Oblast, kterou dosud odkryli byla pojmenována Lacanjá Tzeltal. Golden a Scherer se domnívají, že to je hlavní město království Bílý pes, a že vykopávky jsou důkazem jeho existence. Město bylo osídleno okolo roku 750 př. n. l. a bylo obýváno asi tisíc let. Tým odkryl ruiny královského paláce s hřištěm pro míčové hry a náměstím, kde se konaly obřady. Dále pozůstatky 120 menších obytných staveb a 56 vytesaných památek. Objeveny byly pozůstatky pyramid, z nichž jedna mohla měřit až 14 metrů. Mezi troskami byly nalezeny i desítky soch. Většina z nich je však poškozená, ať už erozí, lesními požáry, vegetací nebo lupiči.

Po ukončení této fáze terénního výzkumu začal tým v roce 2019 práce pomocí LIDARU, tedy zkoumání pod povrchem pomocí laseru bez nutnosti kopání. Práce v oblasti Plan de Ayutla pokračují a vědci doufají, že případné budoucí vykopávky přinesou ještě další poznatky k tomuto cennému objevu.

