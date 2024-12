Externí autor 15. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Herec Jiří Krampol byl v průběhu života čtyřikrát ženatý. Jeho poslední manželka Hana byla výrazně mladší, a tak se umělec domníval, že se o něj bude na stará kolena starat. Osud byl ale krutý a rozhodl jinak.

Jiří Krampol byl zamlada velký fešák a měl proto mnoho ženských obdivovatelek. On sám se ženské společnosti nebránil, a proto byl čtyřikrát ženatý. Jeho první žena Jana Fořtová byla televizní hlasatelka a spolu měli syna Tomáše.

Po rozchodu se ale Jana i se synem odstěhovala do Austrálie, a tak Krampol svého potomka neviděl vyrůstat a ztratil s ním kontakt. Nevyvedlo se mu ani druhé manželství, ze kterého vzešel syn Jiří. Ani s ním nemá dnes nijak blízký vztah.

Potřetí se Jiří Krampol oženil s bývalou modelkou Martou a na světě přivítali syna Jana. Ten ale v sedmi měsících bohužel zemřel a herec tak přijal za vlastního syna své manželky, kterého měla z předchozího vztahu.

Myslel, že se o něj manželka postará

Když se i tento vztah rozpadl, oženil se umělec s Hanou. Byla učitelka z mateřské školky a byla o třiadvacet let mladší. Později Jiří Krampol přiznal, že doufal, že po jejím boku dožije, nakonec ale, jak dnes již víme, svou paní přežil.

Věkový rozdíl Hanka Krampolová nikdy nepovažovala za překážku. „Byla jsem z něj tehdy tak nadšená, že jsem nad takovou věcí nikdy nepřemýšlela. Občas mi navíc připadá, že zatímco já stárnu, on mládne. A to i díky posilovně. Čas náš věkový rozdíl úplně srovnal," myslela si.

Narodila se jim ale mrtvá dcera a poté se oba dva upnuli na Hanina syna Petra, kterého si do manželství přivedla. Bolest ze ztráty dítěte ale nakonec Haně způsobila psychické trápení, které vedlo k postupnému zhoršování jejího zdravotního stavu.

Na to smutné se snažil nemyslet

Jiří Krampol připouští, že poslední roky jejich soužití byly kvůli zdravotním problémům manželky náročné, svou paní měl ale velice rád, a tak se snažil soustředit především na to krásné, co mezi nimi bylo, když se potkali. „Když jsme se poznali, byla to nádherná, věčně rozesmátá holka, která milovala život," popsal pro Primu CNN před časem.

Byl navíc přesvědčený, že je to jeho poslední manželství a po boku Hanky už dožije. „Mám hodně vysoko nastavenou laťku díky manželství mých rodičů, které vydrželo hodně dlouho, kdy se jeden o druhého s láskou starali. Moje manželka měla minulý rok těžké zranění nohy, přestala se hýbat a dle svých slov i dost přibrala. Znamená to ale, že bude moje láska menší? Tak to v žádném případě," řekl před lety v rozhovoru na televizní stanici Barrandov jako důkaz jejich lásky.

Prožili spolu několik desítek let a po celou dobu si byli věrní. „Haničce jsem nikdy nevěrný nebyl. Bojím se toho, protože se znám z dřívějška. Kdybych to rozjel, tak je manželství v hajzlu," přiznal otevřeně Jiří Krampol pro Super.cz.

Nevěra v jejich případě nehrozila

Jeho tehdejší manželka to viděla úplně stejně. „Nevěra mě nikdy nenapadla. Jen jednou jsem byla trochu platonicky zamilovaná do jednoho novináře, a když mě Jiříček zlobil, tak jsem mu v afektu říkala, že se s ním rozvedu a odstěhuju se k tomu pánovi. On by mě ale nechtěl, má přítele," prozradila Hanka Krampolová s úsměvem.

V posledních letech života Hanu Krampolovou trápily různé zdravotní potíže, kvůli kterým musela užívat mnoho léků na bolest. Láska Jiřího Krampola zemřela předčasně v důsledku selhání organismu.

Jiřímu Krampolovi pochopitelně manželka čas od času stále chybí. Snaží se ale nesmutnit a spíše se soustředit na ty pěkné vzpomínky. I přes všechny těžkosti jich je totiž stále dost.

