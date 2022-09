V Rusku puká lidem zem pod nohama. Obří kráter se zvětšuje převratnou rychlostí

Natálie Borůvková

Kráter na Sibiři.

Foto: Profimedia.cz

Kráter Batagaika láká vědce svou hlubokou klimatickou historií. Nyní, jak se zdá, puká v Rusku lidem zem pod nohama. Obří kráter se totiž zvětšuje převratnou rychlostí.

Batagaika, místními obyvateli nazývaný též "brána do podsvětí", je největší tající propadlina na naší planetě. Kdysi to byla jen strouha na svahu vytěženém v 60. letech 20. století, ale jizva se rok od roku zvětšuje, protože věčně zmrzlá půda taje a tající voda odnáší sedimenty.

V Rusku puká lidem zem pod nohama

Nyní je "jizva" široká více než 900 metrů a je ztělesněním zranitelnosti věčně zmrzlé půdy v Arktidě. Právě tam teploty za posledních 30 let stouply dvakrát rychleji, než je celosvětový průměr. Lidem tak puká zem přímo pod nohama.

Je to však také časová schránka, která vědce láká svými snímky dávného klimatu a ekosystémů. "Je to ohromující místo," říká Thomas Opel, paleoklimatolog z Institutu Alfreda Wegenera. Data z ledu a půdy nasbíraná v Batagaice ukazují, že se zde nachází nejstarší obnažený permafrost v Eurasii za posledních 650 000 let, jak Opel a jeho kolegové informovali na valném shromáždění Evropské unie geověd.

Tento záznam by mohl odhalit, jak permafrost a povrchová vegetace reagovaly na teplé klima v minulosti. "Dává nám pohled na období, kdy byl permafrost stabilní, a na období, kdy erodoval," říká Opel.

Globální oteplování způsobuje rány na celé Sibiři. Výrony metanu z rozmrzajícího permafrostu způsobily na pustých ruských poloostrovech Jamal a Gydan díry o průměru desítek metrů. Bytové domy se na nestabilní půdě kývají a hroutí, což ruské ekonomice způsobuje škody za přibližně 2 miliardy dolarů ročně. Lesní požáry během posledních tří let zapálily miliony hektarů na Sibiři a pokryly zemi tmavými sazemi a dřevěným uhlím, které pohlcují teplo a urychlují tání.

Obří kráter se zvětšuje převratnou rychlostí

Požáry následně zintenzivnila vlna veder, která spalovala Sibiř. Ve městě Verchojansk, vzdáleném pouhých 75 km od Batagaiky a jednom z nejchladnějších obydlených míst na Zemi, bylo 20. června dosaženo 38 °C. Nejteplejší teploty, jaká kdy byla v Arktidě zaznamenána. Rekordní vedro "by bylo fakticky nemožné bez změny klimatu způsobené člověkem", uvedli autoři studie z 15. července, kterou vypracovala organizace World Weather Attribution, spolupracující s meteorology, kteří analyzují možný vliv změny klimatu na extrémní projevy počasí.

Vědci se každoročně vydávají do Batagaiky, aby zjistili, co může o této záležitosti říci. Obří kráter se totiž zvětšuje převratnou rychlostí. V roce 2014 se Ksenia Ashastina prodírala 3 kilometry lesem zamořeným komáry, aby se dostala na okraj čelní stěny. "Jak se blížíte, slyšíte spoustu praskajících zvuků a najednou tam nejsou žádné stromy a vy stojíte na převisu," říká Ashastina, paleobotanička z Institutu Maxe Plancka pro vědu o historii lidstva.

Předpovídají také, že rychlost růstu této záhadné díry se bude pravděpodobně zvyšovat exponenciální rychlostí, pokud bude teplota i nadále stoupat.Vědci se zatím domnívají, že viníkem propadání země do propasti na Sibiři je změna klimatu.

