Většina "zázračných objevů" z Google map, jsou nesmysly. Tento kráter ale vědcům vyrazil dech!

Lenka Bělská 21. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Pohled na naši krajinu z ptačí perspektivy má své kouzlo. Zároveň dokáže odhalit i to, co bylo lidskému zraku po tisíce let skryté. Přesvědčil se o tom Kanaďan Joël Lapointe během plánování výletu do oblasti Côte-Nord v Quebecu. Pravděpodobně objevil místo dopadu starověkého asteroidu.

